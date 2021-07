Mr. Rain, chi è il rapper ospite alla terza puntata di Battiti Live 2021

Battiti live slitta di due giorni e andrà in onda in via del tutto eccezionale giovedì 29 luglio 2021, sempre su Italia 1 e sempre in prima serata. La terza puntata dello show musicale è stata spostata per far posto al finale di Temptation Island, ma dal 3 agosto tornerà nella sua naturale collocazione del martedì. A presentare la diciannovesima edizione della kermesse estiva sempre Alan Palmieri, Elisabetta Gregoraci e la neo diciottenne Mariasole Pollio.

RadioNorba, la frequenza pugliese che ha dato i natali al programma nel 1998, trasmette nell’esclusiva location del Castello Aragonese di Otranto. Sul palco saliranno numerosi ospiti: Purple Disco Machine, Emma Marrone, Ariete, Rocco Hunt e Ana Mena, Clementino e Nina Zilli, Noemi e Carl Brave, Mr. Rain, Lil Jolie, Il Tre, i Sottotono, Fred De Palma, Ermal Meta, Takagy e Ketra con Giusy Ferreri e Gaia.

Tra i cantanti si esibirà anche Mr.Rain, il rapper italiano autore di Meteoriti, uno dei suoi ultimi brani contenuti nell’album Petrichor del 2021, il terzo in studio per l’artista. Il cantante, all’anagrafe Mattia Balardi, è nato a Desenzano del Garda il 19 novembre 1991 e ha iniziato a fare musica nel 2011, pubblicando il mixtape di debutto Time 2 Eat. Due anni più tardi, nel 2013, ha partecipato alle selezioni della settima edizione di X Factor insieme al rapper Osso e nonostante le avesse superate abbandonò la trasmissione.

A gennaio 2014 è partito il suo primo tour ufficiale con venti date, nelle principali città italiane, mentre poco più di un anno dopo, il 12 maggio 2015, ha pubblicato il primo album Memories, anticipato dal singolo Tutto quello che ho: sedici brani, tra cui Carillon, certificato doppio disco di platino dalla FIMI nel 2018. Il 2 giugno 2016 è uscito il singolo Supereroe, certificato disco d’oro e agli inizi del 2017 il brano I grandi non piangono mai, seguito da Rainbow Soda e da Superstite.

Il 5 gennaio 2018 è stato presentato Ipernova, che ha anticipato il secondo album in studio Butterfly Effect. Nel 2019 il singolo La somma, realizzato insieme a Martina Attili è stato certificato disco d’oro. Il rapper raggiunge il quarto posto della Top Singoli italiana il 13 marzo 2020 con Fiori di Chernobyl.