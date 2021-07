Purple Disco Machine, il dj che fa ballare Battiti Live 2021

Battiti Live cambia giorno e va in onda giovedì 29 luglio 2021, anziché martedì 27, sempre su Italia 1. Il programma musicale è stato spostato per far posto al gran finale della nona edizione di Temptation Island. Lo show condotto da Alan Palmieri, Elisabetta Gregoraci e Mariasole Pollio, dovrebbe poi tornare nella sua classica collocazione dalla settimana successiva. Sul palco del Castello Aragonese di Otranto, in questa terza puntata si esibiranno: Emma Marrone, Rocco Hunt e Ana Mena, Clementino e Nina Zilli, Noemi e Carl Brave, Mr. Rain, Lil Jolie, Il Tre, i Sottotono, Fred De Palma, Ermal Meta, Takagy e Ketra con Giusy Ferreri e Gaia.

Tra gli ospiti internazionali che saliranno sul main stage di Otranto ci sarà anche Purple Disco Machine, con il successo da 250 milioni di stream per Hypnotized, quattro dischi di platino ricevuti solo in Italia, e il nuovo singolo Playbox.

Purple Disco Machine, pseudonimo di Tino Piontek, è un disc jockey e produttore discografico tedesco. Ha raggiunto il successo nel 2020 grazie ad Hypnotized, canzone in collaborazione con Sophie and the Giants, una hit che è stata il singolo internazionale più venduto nel 2020 in Italia. Purple Disco Machine torna nel 2021 con Fireworks, un brano realizzato con il cantautore britannico Moss Kena e il duo elettronico newyorkese The Knoks, che anticipa il nuovo album del dj, di prossima uscita.

In questo pezzo le linee di basso funky si mescolano alla voce di Moss Kena e alle voci di bambini provenienti da alcune scuole di New York. Sempre nel 2021, a confermare Piontek sul podio dei principali produttori electro music, anche l’ultimissimo singolo Playbox.

Giovedì 29 luglio 2021 come sempre a integrare le performance sul palco di Battiti Live ci saranno gli spettacoli on the road che si svolgono in varie località pugliesi: Polignano a Mare, Vieste, Barletta, Grottaglie, Santa Maria di Leuca, Martina Franca, Gallipoli, Gravina in Puglia, Fasano, Giovinazzo, Taranto, Bari, Brindisi, Foggia e Lecce.