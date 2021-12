Trucco occhi nero: consigli e prodotti per realizzarlo

Da sempre il colore più amato, il nero ha spesso un ruolo dominante anche nel make up. Infatti, nonostante l’utilizzo di nuances più o meno colorate, ci sono dei trucchi che nella tonalità nera trovano la loro massima espressione: basta pensare al mascara o all’eyeliner, per questo il trucco occhi nero è da sempre un evergreen.

E come spesso accade anche nell’abbigliamento, pur di indossare il nero si fa qualche eccezione: laddove infatti la palette di colori non lo consiglierebbe per il proprio incarnato, c’è che “infrange” comunque le regole, perché l’effetto finale che regala il nero difficilmente riesce ad essere raggiunto da altri colori.

Per definizione è chiamato “il non colore”. Profondo e intenso, nel make up ciò che viene chiesto a questo colore è di essere pigmentato e a lunga durata, attenzione però: con il nero è più facile sbagliare ed esagerare, perdendo così l’effetto che si voleva creare. Vediamo insieme i modi più belli per usarlo sugli occhi.

Trucco occhi nero, dallo smokey eyes all’eyeliner

Quando si parla di nero sugli occhi è praticamente impossibile non citare lo smokey eyes. La tecnica con la quale si crea una sfumatura di nero praticamente tutto attorno all’occhio crea enfasi e profondità. Che si usi una matita o un ombretto per realizzarlo, rimane un classico sempre di moda, interpretato dai make up artist più in voga e realizzato praticamente nei backstage di ogni fashion week, anno dopo anno.

Anche l’eyeliner, che negli anni si reinventa continuamente nella forma, rimane un caposaldo del trucco occhi nero. Dai tratti più sottili e classici a quelli più elaborati e grafici dell’ultimo decennio, quando si parla di eyeliner lo si intende nero senza nemmeno dover specificare, a differenza di tutti gli altri colori.

Trucco occhi nero: consigli

Quando si tratta di pigmenti e ombretti, in special modo quelli di colore nero, il consiglio per l’applicazione rimane sempre e solo uno: procedere per gradi applicando poco prodotto alla volta. C’è sempre tempo per aggiungere, al contrario correggere ed eliminarlo diventa più ostico e si rischia di lasciare aloni e macchie di prodotto sul viso. In caso di poca esperienza meglio optare per ombretti di facile stesura, aiutandosi con pennellini adatti.

Quanto all’eyeliner invece, meglio scegliere la punta del pennellino che meglio si addice alle proprie capacità: da quello più sottile e fine a quello che somiglia alla punta di un piccolo pennarello. Piccoli tratti e mano ferma aiuteranno a fare il resto.

Trucco occhi nero: i prodotti migliori

Vediamo insieme i prodotti che non dovrebbero mancare mai per realizzare un trucco occhi nero di tutto rispetto.

Purobio – Ombretto Compatto Matte in Cialda

L’ombretto di Purobio stupisce per l’intensità del colore, è ricco di pigmenti ed è adatto a creare make up professionali. Sfumabile e modulabile, è allo stesso tempo molto intenso già dalla prima passata.

Disponibile da Douglas a 7,90 euro

Diego dalla Palma – Delineatore Compatto per Occhi Eyeliner

Grazie alla sua particolare texture, questo prodotto di Diego dalla Palma può essere utilizzato bagnato come eyeliner o asciutto come ombretto. La spugnetta in lattice rende l’applicazione estremamente facile.

Disponibile da Douglas a 24,99 euro

Make Up For Ever – matita occhi Aqua XL

Tra le migliori matite occhi di color nero c’è senza dubbio anche lei: la matita di Make Up For Ever è ad alta tenuta, ultra pigmentata e facile da stendere e sfumare. La texture cremosa la rende un must have per realizzare un trucco occhi nero memorabile.

Disponibile su Sephora a 24 euro

