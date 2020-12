Trucco occhi: i consigli dei make-up artist più famosi

Sono tantissimi i fattori che contribuiscono a un trucco occhi perfetto, dalla scelta della palette di ombretti adatta alle proprie esigenze all’acquisto di pennelli di qualità, tuttavia grazie ai consigli dei make-up artist più famosi è possibile avere davvero una marcia in più.

Solo i professionisti del trucco, infatti, grazie alla loro esperienza in servizi fotografici, sfilate, presentazioni di collezioni e realizzazione di video, possono dare i giusti tip per truccarsi bene cogliendo appunto “sfumature” di cui le persone comuni potrebbero altrimenti non rendersi mai conto.

Naturalmente oggi è molto più semplice ottenere dei consigli grazie al web e ai tanti tutorial, che spiegano passo dopo passo applicazioni e procedimenti e recensiscono i migliori prodotti, dal mascara all’eyeliner.

I make-up artist più celebri del mondo, che lavorano con grandi riviste o con le principali case di moda, però, hanno i loro segreti, che ogni tanto si sono lasciati sfuggire, tra un’intervista e un dietro le quinte.

5 consigli consigli dei make-up artist per il trucco occhi

La nostra redazione ha scovato i consigli dei migliori truccatori da condividere con voi sugli ombretti, sulle sfumature, sui passaggi per truccare gli occhi come un professionista. Grazie a queste indicazioni non dovrete più preoccuparvi di sbagliare e sarete sempre impeccabili.

Smokey eyes perfetto secondo Peter Philips

Lo smoky o smokey eyes è il trucco occhi più amato, anche se non facilissimo da realizzare per chi è alle prime armi. Peter Philips, Direttore Creativo e dell’Immagine del Make-Up Dior, ha spiegato come fare. “Il primo passo, sorprendentemente, è una generosa passata di mascara. Una volta asciutto si stende un ombretto più chiaro e luminoso sulla palpebra molle. Poi, con un pennello piatto, si sfuma l’ombretto più scuro in una linea sottile sulla rima superiore. Si intensifica l’angolo esterno con una tonalità nera, magari glitterata o metallizzata. In seguito, si stende un tocco di rosa cipria sotto la rima inferiore e nell’angolo interno dell’occhio per illuminare e un po’ di matita nera sempre all’interno della rima inferiore. A completare un’altra passata di mascara”.

Occhi da gatta secondo Pat McGrath

Gli occhi da gatta con virgola a punta realizzata con l’eyeliner sono un classico dello sguardo seduttivo, ma è facile sbagliare. Pat McGrath, definita la make-up artist più influente del mondo dal Vogue, ha spiegato come perfezionare la tecnica. “Usate una matita per gli occhi per creare la forma del movimento iniziale, passandoci sopra con un pennello il liquido per accentuarlo. Il vero segreto sta nel ripulire qualsiasi errore con un cotton fioc che è stato immerso nello struccante. Questo renderà l’intero beauty look perfetto”.

Come ingrandire gli occhi con i consigli di Lucia Pica

Se avete la necessità di ingrandire l’occhio, il consiglio arriva da Lucia Pica, Global Creative make-up and colour designer per Chanel. “Un tocco morbido di eyeliner bianco nella parte superiore e inferiore dell’occhio, quando si usa l’ombretto, è ideale per ‘aprire’ lo sguardo con un perfetto effetto chiaroscuro”, ha raccontato.

Donatella Ferrari preferisce l’uso dell’ombretto in crema

Donatella Ferrari è National make-up artist del brand Giorgio Armani, e si è trovata più volte a spiegare perché, soprattutto su pelli mature, è meglio evitare per gli occhi l’ombretto in polvere e è opportuno preferire i prodotti in crema. “Il nude look è la scelta migliore, alla cui base c’è una pelle uniforme, perfettamente idratata. Meglio evitare, per il trucco degli occhi, l’uso della polvere. Preferire toni naturali e mat che scaldano e non ingrigiscono”.

Francesca Tolot: occhi mai senza mascara

Francesca Tolot: Beyoncé l’ha definita la più grande make-up artist del nostro tempo. Grande fa dei contrasti insoliti, ha però spesso consigliato a molte star con cui le è capitato di collaborare di truccarsi poco. “Specie se si ha una bella pelle, non si dovrebbe nasconderla sotto strati di fondotinta, cipria e blush”, ha spiegato. “A volte basta veramente un tocco di fard sugli zigomi e una passata di mascara. Ecco, questo trucco non dovrebbe mai mancare. Mai uscire senza mascara”.