Trucco occhi scuri: come valorizzarli e quali prodotti usare

Cosa c’è di meglio del make-up delle celebrities per ispirare un trucco occhi scuri che sappia valorizzare lo sguardo? I prodotti di bellezza per realizzare cat eye, smokey eyes e un make-up monocromatico sono tantissimi e basta solo un po’ di senso pratico per riuscire a creare un trucco sbalorditivo con solo pochi cosmetici e nel giro di poco tempo.

Il segreto? Avere sempre a portata di mano i pennelli per il trucco adeguati.

Dopo aver rubato qualche suggerimento dalle star per un trucco occhi chiari, semplice e veloce, sbirciamo tra le bacheche dei profili Instagram di attrici famose per il loro sguardo magnetico per prendere spunto per un trucco occhi scuro a prova di red carpet.

Cat Eye per occhi scuri

Occhi nocciola da cerbiatta per Natalie Portman: l’attrice, testimonial di Dior Make-Up, è solita scegliere un make-up poco appariscente. Per la première del suo Lucy In The Sky al Toronto Film Festival, ha scelto un cat eye pronunciato e un velo di ombretto mattone. Non troppo il mascara e il rossetto rigorosamente nude per concentrare l’attenzione sullo sguardo.

Il prodotto top:

Tattoo Liner di Kat Von D Beauty è un eyeliner liquido dalla punta flessibile e ultra sottile per un’applicazione precisa, facile e senza sforzo. Basta mdulare la pressione per creare un tratto più sottile o più spesso, o effettuare diverse passate fino a raggiungere l’intensità desiderata

Prezzo consigliato: 22 euro Acquista ora

Trucco occhi scuri: l’eyeliner definito

Dolcissimi e allungati gli occhi scuri di Anne Hathaway. Perfetto il make-up scelto per un servizio sul magazine Allure, creato con una matita nera e un eyeliner dal tratto fino e passato intorno alla palpebra superiore e inferiore con una linea decisa e senza soluzione di continuità. Generoso il mascara e labbra nude completano il make-up super chic dell’attrice.

Il prodotto top:

Microliner Ink Eyeliner di Shiseido si trasforma da solido a liquida al semplice contatto con la pelle. Grazie alla punta ultra-sottile, questa matita di nuova generazione può anche essere applicata fra le ciglia garantendo sempre una notevole precisione

Prezzo consigliato: 25 euro Acquista ora

Smoking eyes, trucco che valorizza gli occhi scuri

Fascino latino e caliente per Penélope Cruz, da anni testimonial Lancôme e Chanel, sa sempre come valorizzare i suoi occhi profondi con il make-up più adatto. Tutto da copiare il delicato smokey eyes marrone creato per la campagna Swarovsky e sottolineato da sopracciglia ben disegnate. Anche in questo caso, le labbra sono nude, arricchite da una passata di gloss.

Il prodotto top:

Snap Shadows True Neutrals di Fenty Beauty è una palette con 6 tonalità in finish opachi o brillanti. È ricco di colori ricchi, morbidi e sfumabili

Prezzo consigliato: 25 euro Acquista ora

Ombretto argentato per un make-up al top

Divina, spesso eccessiva, sempre bellissima, Jennifer Lopez ha dalla sua anche due occhi intriganti e facili da valorizzare. Per un party indimenticabile, prendere nota: ombretto argentato, eyeliner definito e sottile, da pasare anche sulle ciglia inferiori e un amare di ciglia lunghissime. Bocca super glow con un gloss color carne.

Il prodotto top:

See-Quins, Glam Glitter Liquid Eye Shadow di Marc Jacobs è un ombretto glitter liquido longwear resistente per un look glowy facile e scintillante. Si adatta facilmente all’incarnato per ricreare un look glam senza sforzo

Prezzo consigliato: 26 euro Acquista ora