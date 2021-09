Tu Sì Que Vales: è tutto pronto per la nuova edizione

È tutto pronto per il grande ritorno di Tu Sì Que Vales, il talent show di Canale 5 arrivato alla sua ottava edizione. Confermato l’intero cast delle scorse stagioni, visto anche il grande successo di pubblico che il programma riscuote ogni anno. I giudici sono sempre loro: Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammuccari, pronti a lasciarsi stupire dai concorrenti. La conduzione è invece affidata, per l’ottavo anno consecutivo, a Belen Rodriguez, affiancata dall’ex rugbista Martin Castrogiovanni e da Alessio Sakara, campione di arti marziali. Confermata anche la presenza di Sabrina Ferilli nel ruolo di rappresentante della giuria popolare. È proprio lei una delle figure più apprezzate dal pubblico, anche grazie agli sketch e agli scherzi che la vedono protagonista, spesso insieme a Maria De Filippi.

L’edizione 2021 porta con sé anche una novità: Giulia Stabile, fresca vincitrice di Amici 20. Sulla sua partecipazione al programma ci sono stati diversi dubbi: in un primo momento sembrava che la giovane ballerina dovesse sostituire Belen, che nel periodo delle registrazioni aveva appena dato alla luce la sua bambina, Luna Marì. Giulia ha poi smentito queste voci, confermando invece il suo ruolo di inviata speciale per conto di Witty Tv, il canale streaming dedicato alle trasmissioni di Maria De Filippi.

Il meccanismo del talent è rimasto invariato. I concorrenti si esibiscono davanti al pubblico e alla giuria, portando in scena numeri di qualsiasi tipo: canto, danza, magia, giocoleria, recitazione e chi più ne ha più ne metta. I giudici esprimono poi i loro voti, e con almeno tre sì su quattro si passa alla fase successiva. La giuria popolare ha un potere speciale: con il cento per cento di voti positivi, il concorrente va direttamente in finale (che, come sempre, andrà in onda in diretta).

Una delle colonne portanti del programma è la Scuderia Scotti, una squadra in cui Gerry inserisce i talenti più particolari e simpatici, grazie ai quali riesce sempre a far divertire il pubblico. Tu Sì Que Vales va in onda in prima serata ogni sabato, per dodici puntate.