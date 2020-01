Uma Thurman e il figlio Levon Hawke alla sfilata Dior

Uma Thurman e suo figlio Levon Hawke hanno calcato insieme il red carpet della sfilata Dior a Parigi. Madre e figlio hanno assistito alla passerella del brand haute couture Primavera/Estate 2020. L’attrice, che nei giorni scorsa è stata in Italia per partecipare al programma tv Che Tempo Che Fa ha un forte legame con i suoi tre figli.

Una delle prime uscite pubbliche per Levon, figlio di Uma Thurman e il suo secondo ex marito Ethan Hawke, star di film come Before Sunrise e L’attimo fuggente. La moda è una delle grandi passioni del ragazzo, 18 anni e appena iscrittosi al college, come raccontato da mamma Uma in tv. Levon ha accompagnato la madre anche a New York per una sfilata di Prada lo scorso anno.

E così gli occhi a Parigi sono stati puntati tutti su di loro. Uma Thurman indossa un completo Dior con una giacca dal taglio classico, sotto un maxi cappotto grigio. Pantaloni palazzo a scacchi e pump di velluto borgogna, capelli all’indietro e piccoli orecchini di diamanti. Anche Levon indossa Dior, con un bomber scozzese, maglione scuro e pantaloni sartoriali neri.

Un look abbinato impeccabile, per la nuova coppia madre-figlio del red carpet parigino. Intanto, mentre Levon ha fino ad ora mantenuto un profilo basso, pur avendo già partecipato a un cortometraggio, sua sorella Maya Hawke è l’attrice del momento.

Infatti l’altra figlia della ex coppia ha partecipato a Strangers Things su Netflix e debuttato al cinema in C’era una volta a…Hollywood di Quentin Tarantino. Il regista, che ha girato numerosi film con Uma Thurman, ha scelto come nuova musa proprio sua figlia Maya. Anche la ragazza ama la moda, tanto da diventare una delle preferite di Miu Miu, non mancando mai alle sue sfilate e prendendo parte alla loro scorsa campagna pubblicitaria.