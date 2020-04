Christian Dior: è online il tour virtuale della mostra dedicata allo stilista

In questo periodo di quarantena obbligatoria, le fashion addicted che non hanno avuto la possibilità di ammirare la storica retrospettiva dedicata a Christian Dior potranno recuperare godendosi un fantastico tour virtuale.

La maison parigina ha condiviso in rete un video gratuito della mostra-evento Christian Dior: Designer of Dreams: la visita virtuale dura sessanta minuti ed è guidata dalle voci dei due curatori Florence Müller e Olivier Gabet.

In questo modo sarà possibile scoprire il mondo meraviglioso dietro le quinte della retrospettiva allestita per la prima volta nel 2017 al Musée des Arts Décoratifs del Louvre a Parigi in occasione del 70esimo anniversario dalla nascita della maison.

Successivamente la stessa mostra è stata riproposta nel 2019 al V&A Museum di Londra, riscuotendo un successo eccezionale tanto da essere prorogata per sette settimane.

Il tour virtuale consisterà in un vero e proprio viaggio in settanta anni di alta moda attraverso l’esposizione di cinquecento abiti iconici, come l’intramontabile Bar Jacket e lo sfarzoso vestito bianco realizzato per il ventunesimo compleanno della Principessa Margaret. Oltre a capi d’abbigliamento, sarà possibile ammirare fotografie d’archivio, bozzetti originali dello stilista e accessori inediti.

La retrospettiva include anche tutta la serie di capi realizzati dai designer che hanno raccolto l’eredità di Dior lavorando nella maison parigina dopo di lui: tra i più importanti ricordiamo Yves Saint Laurent, Marc Bohan, Gianfranco Ferré, John Galliano, Raf Simons e l’attuale Direttore Creativo Maria Grazia Chiuri.