Uma Thurman da Fabio Fazio si commuove per la famiglia Regeni

Uma Thurman, ospite da Fabio Fazio nel programma di Rai 2 Che Tempo Che Fa, si è commossa in diretta per la famiglia di Giulio Regeni. La diva di Hollywood, appena entrata in studio, ha voluto esprimere le sue condoglianze alla famiglia del ricercatore italiano tragicamente morto in Egitto.

“Vorrei fare le condoglianze alla famiglia Regeni. Ho sentito la lettera e spero ci sia giustizia. Hanno tutto il mio sostegno.” Così esordisce Uma Thurman, che a stento trattiene le lacrime nel salotto televisivo di Fabio Fazio.

Prima del suo ingresso infatti Paola e Claudio Regeni, genitori di Giulio, hanno presentato il loro libro Giulio fa cose, leggendo la commovente lettera indirizzata al presidente egiziano Al Sisi per chiedere giustizia per il figlio.

L’attrice di Kill Bill, che ha dimostrato la sua immensa umanità di donna e di mamma, ha stupito il pubblico, mostrando il lato più intimo che spesso non conosciamo di personaggi così noti.

“Come genitore spero abbiano giustizia. Mi stavo preparando per entrare in scena e questa storia mi ha particolarmente colpita“. Fazio ha raccontato a Uma Thurman di aver fatto un grande regalo ai signori Regeni, che erano rimasti in studio per ascoltare la sua intervista. “Guardavano sempre i suoi film con Giulio, sono rimasti proprio per lei“.

L’attrice, oltre a raccontare momenti indimenticabili della sua carriera, come il ballo di Pulp Fiction, e aver anticipato i suoi prossimi impegni, ha voluto parlare dei suoi figli, Maya, Levon e Luna. La maggiore è tra i protagonisti di Stranger Things, la serie cult di Netflix. Il figlio maschio, Levon, ha chiesto l’aiuto di sua madre per cercare il college perfetto. Proprio per questo motivo, ha svelato l’attrice, lo scorso autunno ha rinunciato ai suoi impegni lavorativi. La piccola di casa invece, Luna, di soli 7 anni, ha molti nomi particolari che Uma si è divertita a svelare.