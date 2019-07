Maya Hawke: chi è la figlia di Uma Thurman e Ethan Hawke

Maya Hawke, nuova protagonista di Stranger Things 3, è una figlia d’arte, nata dal matrimonio tra Uma Thurman e Ethan Hawke. In molti si sono domandati dove avessero già visto Robyn, uno dei nuovi personaggi della terza stagione della serie tv Netflix, e perché avesse un nome familiare. La giovane attrice, classe 1998, era già apparsa in altre produzioni tv.

Scopriamo insieme alcune curiosità su Maya Hawke, la rivelazione di questa estate televisiva, che ha compiuto gli anni proprio questa settimana.

Maya Hawke: età e genitori famosi

Maya Hawke ha 21 anni ed è nata a New York l’8 luglio 1998. I suoi genitori sono gli attori Uma Thurman e Ethan Hawke. La coppia è stata sposata dal 1998 al 2005 e ha un altro figlio, Levon, nato nel 2002. Maya è figlia d’arte e ama da sempre il palcoscenico e la musica, si è diplomata alla Juilliard, e i suoi genitori sono molto fieri di lei.

Uma Thurman ha scritto su Instagram: “La mia amata e vittoriosa figlia sirenetta. Un weekend trionfale con Stranger Things. Congratulazioni mia cara Maya!“.

Papà Ethan, invece, ha sottolineato come questo non fosse il suo primo ruolo: “Alcuni di voi se la sono persa lo scorso anno nella produzione BBC di Piccole Donne. Alcuni di voi potrebbero aver perso il lavoro alla Juilliard. Non so quante produzioni alle superiori vi siete persi, ne ho perse alcune anche io e sono suo padre. Qualcuno tra voi conosce la sua musica, qualcuno no. Ma, signore e signori, vi presento Maya Hawke. Lei è quella vera“.

I primi ruoli

Maya Hawke ha recitato in tante commedie universitarie durante i suoi anni alla Juilliard, nota scuola d’arte a New York. Il primo ruolo importante arriva nel 2017, nei panni di Jo nella trasposizione tv del romanzo Piccole Donne sulla BBC. La miniserie è stata trasmessa anche in Italia su Sky Uno e poi su Canale 5. Debutta al cinema nel 2018 in Ladyworld, e nel 2019 la vedremo in C’era una volta a… Hollywood, il nuovo film di Quentin Tarantino, con Brad Pitt e Leonardo DiCaprio.

Il suo personaggio in Stranger Things 3

Il grande successo di pubblico arriva a luglio 2019, con la sua partecipazione a Stranger Things 3 nel ruolo di Robyn. La giovane gelataia diventa amica del collega Steve, della piccola Erica e di Dustin per una rocambolesca avventura, e porta una nuova ventata di girl power nella storia. Non vi sveliamo nulla se ancora non avete visto su Netflix la terza stagione della serie cult, ma tutti hanno amato il suo personaggio, forte e coraggioso.

Il profilo Instagram ufficiale

Maya Hawke ha un profilo Instagram ufficiale molto ricco di foto, dal set, dai suoi lavori e da tanti momenti personali con amici e colleghi. La ragazza ha appena superato 1 milione di follower, cifra destinata a salire visto il grande impatto di Stranger Things 3.