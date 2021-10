Unghie Autunno/Inverno 2021-2022: le manicure di tendenza

Puntuali come un orologio svizzero sono arrivate le tendenze per le unghie Autunno/Inverno 2021-2022 dettate dai grandi brand e dagli esperti che pubblicano le loro creazioni sui social, lanciando le mode che ognuno di noi può raccogliere e fare proprie.

Questa volta si va dalle tinte marroni (simili alla terra e alle foglie autunnali), passando per il verde e arrivando fino ai colori più scuri e intensi come il viola e il nero, e poi unghie opache e smalti perlati per accendere il periodo delle feste invernali. Ecco una carrellata di quello che ci aspetta, prendiamo appunti!

Manicure Autunno/Inverno 2021-2022: i colori

Sono tornati a farsi vedere l’anno scorso e promettono di rimanere con noi anche nei prossimi mesi: sono gli smalti marroni, disponibili in diverse nuances: sono tra i più facili da abbinare soprattutto in inverno, grazie all’ambiente che ci circonda in questi mesi e alle tonalità tipiche che si indossano con l’abbigliamento (dalla quella cioccolato al beige).

Verde come la terra che si prepara all’inverno

Per capire qual è lo smalto verde perfetto per questo momento dell’anno basta pensare alla terra che si prepara a riposare sotto il peso della pioggia e della neve: è un verde intenso che, a guardare bene nasconde, una punta di grigio utile per sottrarre la luminosità che invece contraddistingue questo colore durante la stagione estiva.

Sì ai nude, in tutte le sue varianti

Evergreen e presenti all’appello anche le tonalità nude e neutre, in perfetto accordo con i marroni e le varie tonalità di pelle. Opi ha lanciato a tal proposito il suo nuovo greige, scuro abbastanza per il periodo ma ugualmente perfetto per questo accordo di colori neutri.

Gli intramontabili rosso e nero

Impensabile escludere dalla lista degli smalti Autunno/Inverno 2021-2022 il rosso in tutte le sue varianti:

chiaro e scintillante per brillare durante le feste grazie a pagliuzze e glitter;

per brillare durante le feste grazie a pagliuzze e glitter; rosso scuro e bordeaux per tutti i freddi giorni invernali.

Tra gli intramontabili ovviamente c’è anche il nero, che supera mode e tendenze e si adatta a qualsiasi stagione, basta solo azzeccare l’abbinamento con l’outfit e il gioco è fatto. E se Tom Bachick, nail artist di tutto rispetto, è arrivato a dire che il nero sarà il nuovo nude del 2022 noi non possiamo che credergli sulla parola.

Unghie Autunno/Inverno 2021-2022: le texture

Tra le texture più desiderate per la stagione fredda compare la manicure matte, che consiste in unghie opache e simili al velluto, eleganti in tutte le loro declinazioni e abbinamenti. Per realizzarle basta comprare un top coat che rende opaco qualsiasi smalto su cui viene steso oppure dirigere l’acquisto verso smalti che nascono direttamente matte.

Lo scintillio per le feste

Tra le novità per l’Autunno/Inverno 2021-2022 arriva anche Essie con i suoi smalti dal finish perlato e che giocano con i riflessi di colori, perfetti soprattutto per i look delle feste di fine anno. Scintillanti al punto giusto per non lasciare proprio nulla al caso.

Manicure Autunno/Inverno 2021-2022: la nail art da copiare

Ci ha pensato Opi a suggerire una nail art perfetta per l’Autunno/inverno 2021-2022 che mixa proprio i colori di tendenza per questo periodo: nude e marroni alternati tra forme sottili e precise, che si ispirano alla french manicure ma che gli danno quel qualcosa in più che non guasta.