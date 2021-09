Andrea Nicole Conte, tutto sulla nuova tronista di Uomini e Donne

Da lunedì 13 settembre riparte Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi in onda poi tutti i pomeriggi alle 14.45 su Canale 5. Nell’edizione 2021, a salire sul trono per trovare l’anima gemella tra i corteggiatori c’è anche Andrea Nicole Conte, ventinovenne di Milano, dove lavora in un negozio di abbigliamento.

Per i fan del programma, il suo nome non è certamente nuovo. Da quando sono stati annunciati i nomi dei nuovi protagonisti, infatti, di lei si è parlato moltissimo. A creare scalpore è il fatto che Andrea Nicole è la prima tronista in tutta la storia della trasmissione ad aver completato il percorso di transizione da uomo a donna. Un viaggio iniziato quando aveva 18 anni e voleva diventare la donna che, in cuor suo, ha sempre saputo di essere.

Guai, però, a definirla transgender: Da otto anni anche per la legge italiana sono una donna, sul mio documento c’è scritto sesso femminile. Trono transgender fa gola, ma vanifica in qualche modo il mio percorso, non ho fatto questo percorso per essere definita tutta la vita transgender. Sarebbe come non riconoscere un traguardo che ho conquistato, non è stato facile e non ci è voluto poco dice in un’intervista rilasciata al Fatto Quotidiano. Una critica giustificata, considerato tutto il clamore generato dai titoli che si leggono sulla maggior parte delle testate italiane.

La ragazza racconta di voler partecipare a Uomini e Donne per superare tutte le paure e le insicurezze che per anni si è portata dietro a causa della sua storia. Sappiamo che è alla ricerca di un uomo che sia comprensivo e intelligente, che possa aiutarla a tornare a credere nell’amore. Lei non vede l’ora di iniziare il suo percorso nei sentimenti, anche se la sua famiglia è preoccupata che possa ricevere critiche e cattiverie gratuite, da parte soprattutto degli utenti sul web.