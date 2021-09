Nella nuova stagione di Uomini e Donne, che va in onda tutti i giorni su Canale 5 a partire dal 13 settembre, al fianco di Andrea Nicole Conte, Matteo Fioravanti e Roberta Ilaria Giusti sale sul trono anche Joele Milan. Il tronista ha ventisei anni e viene da Mirano, un piccolo paese della provincia di Venezia.

Dopo essersi diplomato in Ragioneria e Sistemi Informativi Aziendali, lavora come addetto al controllo qualità in un’azienda alimentare. È un grande appassionato di sport, in particolare di calcio e di basket, e di tatuaggi. Almeno metà del suo corpo (tutto il busto e le braccia) è infatti ricoperta di tribali, di cui va molto fiero.

Nel suo video di presentazione, Joele racconta di essere nato in una famiglia semplice ma piena di amore: il papà fa il pizzaiolo, la mamma è una cameriera. “I miei genitori sono la parte migliore di me. Mio papà è il mio eroe, il mio migliore amico“. Confessa anche che la loro serenità è stata messa a dura prova durante i difficili mesi del lockdown, durante il quale suo padre ha perso il lavoro.

Il ragazzo partecipa al dating show di Maria De Filippi con l’intenzione di ritrovare la fiducia nelle donne e nell’amore, che ha perso a causa della sua ultima storia. Racconta di essersi innamorato davvero soltanto una volta, quando aveva vent’anni: una relazione che pensava potesse durare tutta la vita, con l’unica ragazza che gli avesse mai fatto sentire le farfalle nello stomaco. “Ma non sempre le favole hanno un lieto fine. Dopo tre anni di relazione mi trovo davanti ad una scena che nessuno mai vorrebbe vedere nella propria vita. È bastato rientrare a casa ad un orario imprevisto per vedere la mia ragazza con il mio migliore amico“. Ora Joele sogna di comprare una casa tutta sua, e di poterla condividere con una nuova compagna.