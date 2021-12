Tina Cipollari e Gemma Galgani hanno aperto la puntata del 22 dicembre di Uomini e Donne – l’ultima prima delle feste – con una sfida di ballo davvero appassionante. Le due, che come tutti i fan del programma sanno hanno un rapporto molto particolare, hanno dato vita ad una gara che ha divertito il pubblico in studio e da casa, scatenando meme e commenti sul web.

Questa donna ha salvato il pomeriggio di canale 5 #uominiedonne pic.twitter.com/GoUkEqCyVs December 22, 2021

Tina e Gemma hanno accolto la proposta di Maria De Filippi di competere e si sono subito mosse per scegliere i brani che avrebbero accompagnato la competizione. Alla fine, la Dama – che ha conquistato il pubblico con le sue appassionanti vicende amorose – ha scelto di ballare sulle note di Venus delle Bananarama.

L’opinionista, invece, ha optato per Dragostea Din Tei, storico successo degli O-Zone. E si è davvero scatenata con un ballo coinvolgente che ha fatto scattare in piedi il pubblico, facendo danzare con lei tutto lo studio. Maria De Filippi ha poi chiesto quale performance fosse stata migliore e Tina Cipollari è risultata vincitrice. Un momento molto divertente per lo show, e che è servito anche in parte a festeggiare il ritorno di Gemma dopo che, qualche tempo fa, si era dovuta assentare a causa del Covid-19.

“Ho avuto un momento un po’ particolare“, aveva spiegato la Dama in collegamento telefonico con il programma.

“Anche io sono stata colpita da quello che, attualmente, è il virus che arriva a tanti. Ma devo dire che ha avuto dei momenti in cui sono stata un po’ affaticata ma ho sempre acuto tanta forza e ottimismo. Quindi, secondo me, questa è la ricetta migliore per affrontare questi momenti“. Con questa ottima performance, per fortuna, Gemma ha dimostrato di essere tornata più in forma che mai.