La puntata di Uomini e Donne di mercoledì 15 dicembre 2021 è stata a dir poco turbolenta. Questo perché la tronista Andrea Nicole, dall’inizio del suo percorso benvoluta e considerata da tutti come una persona aperta e sincera, alla fine si è dimostrata scorretta nei confronti del programma, scatenando diverse polemiche.

La ragazza è arrivata in trasmissione con una confessione da fare e ha raccontato a tutti ciò che era accaduto dopo la puntata precedente. Il corteggiatore Ciprian, decisamente poco stimato in studio – specialmente dagli opinionisti – dopo la registrazione si è recato a casa sua all’insaputa della redazione. Lei lo ha fatto salire e i due hanno prima parlato e poi trascorso la notte insieme.

Di fronte a queste rivelazioni, a Uomini e Donne si è scatenato il caos. I due sono stati accusati di essere falsi e di essersi messi d’accordo. Hanno poi subito numerose critiche che hanno provocato le lacrime di Andrea Nicole. Gli opinionisti non si sono risparmiati. “Siete due disonesti”, ha affermato Gianni Sperti. Anche Maria De Filippi si è detta delusa da questo comportamento:

“Queste cose possono capitare. Puoi anche non dire alla redazione ‘lo caccio’, ma dire alla redazione ‘lo tengo’, tutta qua. Ci rimango male solo per questo. Su Ciprian penso che abbia fatto una cosa non bella. Hai scelto in modo egoista di metterla in questa situazione. Mi dispiace dirlo, ma io tutte le volte che vedevo le cose, la scelta per me era Ciprian. Quando tu vai a casa di lei è una cosa inutile, perché lo sapevi anche tu che avrebbe scelto te. Non credo minimamente alla storia che non ti riesci a esprimere in televisione. Io credo al fatto che lei non ti abbia mai visto prima”.

La conduttrice ha poi aggiunto:

“Questa cosa non toglie nulla alla mia scelta di mettere lei sul trono. Questo che è successo non toglie nulla a quella scelta che ho fatto e rifarei tutta la vita. Mi dispiace solo che non hai avvisato. Se avessi avvisato avresti trovato comprensione, non è nulla di grave. Ci sei cascata secondo me. Non faccio le previsioni ma non ci credo molto a questa storia. Non è che non credo a quello che senti tu. Credo che se una persona ti vuole e ti vuole bene, aspetta la mattina dopo”.

Anche il pubblico e gli altri presenti in studio si sono indignati per le bugie raccontate alla redazione, ma la delusione più grande è probabilmente quella dell’altro corteggiatore, Alessandro. “La redazione sa quanto ci tenevo. Mi dispiace soltanto di aver perso 3 mesi dietro ad una persona scorretta”. Infine, l’ultima stoccata, nuovamente da parte di Sperti: “Avete fatto bene a scegliervi, siete uguali”, mentre Tina Cipollari li ha definiti “Due falsi”.