Val Kilmer ricorda la sua relazione con Angelina Jolie, la più seria tra le star

Val Kilmer sta per pubblicare a breve un suo libro di memoria, I’m Your Huckleberry, in cui racconta la propria carriera e ovviamente anche le avventure sentimentali, tra le quali figurano molte storie con star dello spettacolo, come per esempio Angelina Jolie.

Tuttavia, in base all’estratto ottenuto da People, il rapporto che più ha lasciato una cicatrice sul cuore dell’attore 60enne è stato quello con la collega Daryl Hannah: la loro separazione è stata la prova più dolorosa in questo campo.

I due avevano iniziato a frequentarsi nel 2001 dopo aver lavorato al film In God We Trust. Sono passati dunque ben 20 anni, ma la star continua a ripensare ai momenti vissuti insieme. In quel periodo Val aveva da poco chiuso il suo matrimonio, durato otto anni, con l’attrice Joanne Whalley, dalla quale ha avuto la figlia Mercedes, 28 anni, e il figlio Jack, di 24.

Addirittura, quando l’attrice ha sposato il cantante Neil Young nel 2018, dopo quattro anni insieme, Kilmer lo aveva preso in giro bonariamente, affermando di odiarlo. L’attore infatti ricorda con piacere i momenti trascorsi insieme alla Hannah in New Mexico.

Dopo il divorzio Kilmer ha frequentato anche la modella Cindy Crawford, che lo ha aiutato a riscoprire la felicità. Inoltre non si può dimenticare la relazione con Angelina Jolie. L’attrice viene descritta come “forse la più appassionata e seria tra tutte le star. Quando la gente mi chiede com’è, dico che è come tutte le altre donne e superstar, solo più intensa“.

Nel suo libro, in uscita il 21 aprile, Kilmer riflette anche sulla sua relazione speciale con la cantante Cher, che lo ha aiutato ad affrontare la battaglia contro il cancro. I due si sono frequentati negli anni ’80, ma di recente la donna lo aveva invitato a trasferirsi da lei durante i trattamenti subiti contro il male (una tracheotomia, chemioterapia e radioterapia).

Oltre alla scrittura Val si è tenuto molto impegnato anche sul fronte cinematografico. Presto lo rivedremo infatti sul grande schermo in Top Gun: Maverick. Nel sequel del film cult riprenderà infatti il suo storico ruolo del tenente Tom “Iceman” Kazansky.