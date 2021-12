Caldo, avvolgente e luminoso: il maglione a trecce di Valentina Ferragni è senza dubbio il capo a cui non possiamo rinunciare durante le feste. L’influencer e designer di gioielli – che in pochissime settimane ha viaggiato da New York a Saint Moritz, come mostrano i suoi profili social – è apparsa su Instagram con un capo davvero speciale: un maglione a trecce rosa semplicemente strepitoso, che ci fa dimenticare il rosso di questo periodo natalizio.

Una nuance davvero molto delicata, quella scelta da Valentina Ferragni, resa ancora più scintillante dalle piccole applicazioni luminose che ricoprono interamente il maglione. Il dettaglio delle trecce è stupefacente e regala una linea davvero speciale al capo. L’influencer ha scelto di abbinarlo ad un paio di pantaloni di pelle nera e a degli orecchini Uali della sua linea (Valentina Ferragni Studio), en pendant con il rosa del maglione. Semplicemente unica.

“All I want for Christmas is Uali“, ha scritto l’influencer nel post su Instagram a corredo della foto che la ritrae sorridente con alle sapelle un albero di Natale addobbato a festa e tanti soldatini di piombo a fare da sfondo. E in pochissimo tempo, lo scatto ha ricevuto oltre ottantamila like e moltissimi commenti di follower entusiasti dell’outfit.

Il tocco in più, che l’influencer ha donato all’outfit è senza dubbio il make-up. Molto delicato, valorizza lo sguardo e le labbra di Valentina, rendendo il suo volto luminosissimo. I capelli, lasciati sciolti, scendono in morbide onde sulle spalle, sposandosi perfettamente con il rosa bon bon del maglione. E a ‘sigillare’ il look (assolutamente da copiare!), ci pensa lo smalto in tinta: french manicure rosa con applicazioni glitter sulle punte. Semplicemente meravigliosa.