Valentina Ferragni è radiosa su Instagram con indosso l’abito oro di Dior

Valentina Ferragni, in pieno spirito festivo, si è fatta immortalare ai piedi dell’albero di Natale, mentre scarta alcuni pacchetti regalo in anticipo, marchiati Dior. La casa di alta moda firma anche l’abito che indossa nello scatto, un vestito color oro che le scivola addosso come una cascata luminosa.

L’outfit mozzafiato si è fatto notare ed è diventato immediatamente il vestito da sogno che tutte vorremmo indossare per Natale. Il magnifico capo le dona un’aria regale e radiosa ed è caratterizzato da un modello stile impero con scollatura profonda, che rimanda immediatamente all’abbigliamento dell’antica Grecia. Il morbido tessuto jacquard, invece, è ricco di piccoli ricami geometrici ed elaborati che rendono la stoffa ancora più preziosa.

La parola d’ordine è: oro. Tutto è lucente e scintillante, anche i lunghi capelli biondi della designer di gioielli, che le scendono in delicati boccoli lungo le spalle. Ferragni ha deciso di abbinare il look ad un makeup leggero, caratterizzato da un rossetto rosa scuro che sottolinea il suo incarnato.

A corredo, tanti bijoux firmati proprio Valentina Ferragni Studio, realizzati in oro bianco e argento, a conferma del fatto che il mix silver-gold è una tendenza glamour da replicare in ogni occasione.

A quanto pare, Chiara Ferragni non è l’unica regina di stile della famiglia, perché in quanto a moda anche la sorella minore sa il fatto suo. Valentina Ferragni, infatti, di recente ha viaggiato molto per lavoro e a Milano, New York e Saint Moritz ha sfoggiato un outfit più bello dell’altro.