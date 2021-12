“Shiny night“, scrive Valentina Ferragni su Instagram. E la sua notte è davvero brillante, illuminata com’è da una borsa di Prada semplicemente stupenda. L’influencer è apparsa in uno scatto con un outfit unico e perfetto per le feste, molto chic e luminoso. Protagonista indiscussa del look è la borsa di Prada, che cattura l’attenzione e fa innamorare.

Si tratta di un pezzo della collezione Prada Holiday 2021: la maison co-diretta da Miuccia Prada e Raf Simons ha, infatti, realizzato – in occasione delle feste – una capsule speciale, denominatala A Midwinter’s Night Dream, un chiaro riferimento a il Sogno di una notte di mezza estate di William Shakespeare, rielaborato in versione invernale.

E la borsa sembra proprio ricoperta di fiocchi di neve candidi, ossia tantissimi cristalli bianchi e luminosi che impreziosiscono ogni centimetro di questo modello Cleo, perfettamente coordinato al cerchietto e alla gonna a tubino indossata da Valentina Ferragni.

L’influencer, infatti, ha riproposto l’atmosfera da sogno (e di festa) che è il concept di fondo della collezione di cui la borsa fa parte, scegliendo un outfit en pendant con l’accessorio: ha indossato una gonna a tubino nero – ricoperta di dettagli luminosi – e un cerchietto tempestato di strass, che brilla in contrasto con il total black della base. Il nero dell’outfit, infatti, rende i dettagli preziosi ancora più luminosi, tanto che Valentina sembra davvero uscita da un sogno di mezza estate (in questo caso mezzo-inverno).

Infine, sopra la gonna l’influencer ha sfoggiato una maglia con una profonda scollatura sul seno e maniche a sbuffo. Ha lasciato i capelli sciolti e scelto un make up leggero ma davvero molto luminoso, per una serata davvero all’insegna dello shiny.