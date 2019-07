Valentina Ferragni risponde agli attacchi sul suo peso: Sono fiera del mio corpo

Valentina Ferragni, la sorella di Chiara Ferragni, risponde agli attacchi ricevuti sui social per il suo peso dicendo di essere fiera del suo corpo. La ragazza aveva subito body shaming, accusata di non avere un “fisico da Instagram“. La risposta della sorella della influencer più nota del momento non si è fatta attendere, attraverso una serie di storie sul social network.

“Sono fiera del mio corpo. È giusto accettarci per quelle che siamo“. L’importante messaggio, rivolto alle tante ragazze che sui social cercano la perfezione, arriva dopo mesi di critiche, attacchi e insulti sulla piattaforma. In una serie di video senza trucco e senza filtri, Valentina mostra se stessa al naturale per spiegare perché è fondamentale accettarsi e stare bene con il proprio corpo.

“Se voglio dimagrire, dimagrisco, se voglio ingrassare, ingrasso, se voglio stare così, rimango così” aggiunge la Ferragni junior. Quasi tre milioni di follower su Instagram, la sorella minore di Chiara Ferragni sembra intraprendere la sua strada. Copertine, eventi, contratti in veste da testimonial, per lei la strada è stata spianata da sua sorella, ma il confronto Chiara non l’aiuta.

“È giusto accettarci per quelle che siamo. Anch’io ho dei punti deboli e dei punti di forza; cose che non mi piacciono e cose che mi piacciono. Quello che non mi piace, provo a migliorarlo ma comunque lo accetto. Mi piaccio così come sono“. Proprio nei giorni scorsi Valentina Ferragni ha presentato a Madrid la sua prima linea di gioielli, per il brand Rue des Mille.

La battaglia contro il body shaming, sia in caso di magrezza che per presunto sovrappeso, è combattuta anche da molte star internazionali sui social, da Céline Dion a Britney Spears, passando per Rihanna fino, in casa nostra, a Vanessa Incontrada.

“Vogliatevi bene, cercate di stare bene con voi stesse e fate il meglio, cercando sempre di migliorarvi, perché è giusto migliorarsi“, conclude Valentina.