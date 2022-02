È un periodo ricco di impegni per Valentina Ferragni. La nota influencer e imprenditrice sta promuovendo la sua nuova collaborazione con Valentino, mentre porta avanti il suo lavoro come designer di gioielli. E tra i tanti scatti del suo profilo Instagram ce n’è uno che non può non colpire: sorridente, in un palazzo storico arredato ton sur ton in un elegantissimo color alabastro, la piccola di casa Ferragni ha sfoggiato un paio di scarpe platform modello Mary Jane semplicemente incredibili.

Di vernice bianca e con doppio tacco, queste scarpe realizzate dalla maison di Pierpaolo Piccioli, hanno tutti i requisiti per farci immaginare (già), la primavera. Si tratta di un paio di scarpe modello Mary Jane, come abbiamo visto, che si caratterizzano da un tacco largo, da un plateau vertiginoso e da un cinturino con logo maison Valentino dorato alla caviglia.

“These shoes are made for walking“, scrive sul suo profilo Instagram l’influencer (con una citazione emblematica che tutti conosciamo grazie a Virgil Abloh, diventata ormai di culto). E a queste scarpe sorprendenti e amate dalle star – quelle satin lilla di Bianca Balti sono solo l’ultimo esempio – Valentina Ferragni ha abbinato un paio di short mini color crema insieme ad un maglione traforato a maniche lunghe della stessa nuance. Il tocco in più sono senza dubbio i collant di Chanel che richiamano il total white del look.

Infine, Valentina Ferragni ha sfoggiato una serie di gioielli della sua linea: una collana a girocollo en pendant con i numerosi anelli sulle dita e i braccialetti ai polsi che presentano lo stesso motivo. Infine, gli iconici orecchini fucsia che non mancano mai nei look dell’influencer. Il make-up leggero completa questo outfit davvero unico.