La giacca (sensuale) di Valentina Ferragni scalda l'inverno 2022

È stata senz’altro una settimana di emozioni per Valentina Ferragni. L’influencer, infatti, ha partecipato insieme alla sorella Chiara alla fashion week parigina dedicata all’Haute Couture. Da Schiaparelli a Dior, la piccola di casa Ferragni non si è fermata un attimo, sfoggiando outfit sempre più cool e assolutamente da copiare. Soprattutto il suo ultimo look, sfoggiato in occasione della sfilata di di Alexandre Vauthier, ci ha colpito dritto al cuore. Si tratta di un maxi tailleur over con una giacca che è tutto un programma.

Spalline pronunciate, revers sagomati e una scollatura profondissima, il blazer del completo non può che conquistare anche i più scettici. Con la sua figura slanciata, Valentina Ferragni ha reso onore a questo completo unico, che sancisce il trionfo del total black. Il pezzo forte come abbiamo già visto, è la giacca oversize caratterizzata da maxi spalline a punta. Si tratta di un modello monopetto con un unico bottone all’altezza dell’ombelico che lascia la giacca quasi del tutto aperta catalizzando l’attenzione sulla profonda scollatura che mette in risalto il seno.

Sotto, un paio di pantaloni a vita alta, ben sopra l’ombelico, che spuntano dalla giacca aperta. Si tratta di un modello ampio e dritto, lungo fino ai piedi, calzati in un paio di sandali verde fluorescente di Alexandre Vauthier semplicemente divini. Un outfit davvero speciale, che ha senza dubbio il merito di scaldare il freddo inverno parigino (e non solo) con la sua sensualità. E se il look vi sembra troppo audace, il segreto è semplice: basta ‘stemperarlo con un sottogiacca in tinta o a contrasto

Valentina Ferragni, per completare il look, ha optato per gioielli semplici: una collana a girocollo e gli orecchini Uali della sua linea di gioielli. Capelli raccolti in una coda stretta e un make-up molto deciso rendono il suo stile unico.