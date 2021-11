Verissimo, tutti gli ospiti della puntata del 6 novembre

Sabato 6 e domenica 7 novembre su Canale 5 torna l’appuntamento con Verissimo, in onda dalle 16.30 su Canale 5 e in contemporanea in streaming sul portale Mediaset Infinity. Nel salotto di Silvia Toffanin saranno ospiti il cantante Francesco Renga, l’attrice Carolina Crescentini, la giornalista Francesca Barra e, direttamente da Amici, Veronica Peparini con il compagno Andreas Muller. E poi un personaggio politico, protagonista del dibattito più acceso degli ultimi mesi: per raccontare chi è l’uomo dietro al ddl Zan – affossato in Senato – sarà in studio il deputato del Pd Alessandro Zan.

Francesco Renga, cantante ed ex compagno di Ambra Angiolini e padre di sua figlia Jolanda, racconterà i suoi prossimi progetti.

Carolina Crescentini, attrice romana classe 1980, sposata con il cantautore Motta, nei giorni scorsi ha annunciato con un post su Twitter il suo ritorno in Boris 4 nei panni di Corinna.

La giornalista e scrittrice Francesca Barra è in attesa del suo primo figlio con il marito e attore Claudio Santamaria.

Direttamente da Amici di Maria de Filippi, la coreografa e ballerina Veronica Peparini sarà in studio co il compagno Andreas Muller, anche lui ballerino e vincitore della sedicesima edizione di Amici.

E poi il deputato del Pd Alessandro Zan, ‘padre’ del discusso ddl contro la omotransfobia, accantonato dal Senato con 154 voti a favore, parlerà di sé e della sua vita oltre la politica nel salotto di Verissimo.

Domenica 7 novembre saranno invece a Verissimo: il ct della Nazionale Roberto Mancini, Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble de ll Volo, Iva Zanicchi e Red Canzian.