Video Music Awards 2021, le cose da sapere sull'evento targato MTV

Tutto è pronto al Barclays Center di New York, che la sera del 12 settembre ospita la trentottesima edizione dei Video Music Awards, il grande evento targato MTV che premia i migliori video musicali dell’anno. Si tratta di un riconoscimento considerato tra i più importanti a livello internazionale, nato nel 1984 come alternativa ai Grammy Awards. L’edizione 2021 va in onda in diretta mondiale in circa 175 Paesi: in Italia è trasmessa in lingua originale nella notte tra domenica 12 e lunedì 13 settembre, mentre il giorno seguente sarà disponibile nella versione sottotitolata.

A fare da padrona di casa è la rapper Doja Cat. Conosciuta già da diversi anni negli Stati Uniti, è esplosa internazionalmente grazie alla colonna sonora di Birds of Prey (film dedicato ad Harley Quinn). In Italia è diventata nota soprattutto grazie a TikTok, che l’ha lanciata in diverse classifiche. La host non è una sconosciuta nemmeno per i Video Music Awards: nel 2020 si è guadagnata il premio come Best New Artist. E nell’anno in cui ha in mano le redini dello show ha ricevuto la nomination in ben cinque categorie, tra cui gli ambitissimi Video of the Year e Artist of the Year.

Tra gli artisti che vantano il maggior numero di candidature non possiamo non nominare Justin Bieber, che potrebbe portarsi a casa fino a sette statuette, seguito da star del calibro di Billie Eilish, Drake, Dua Lipa, i BTS e Megan Thee Stallion. Il palco newyorkese, poi, è pronto per ospitare le performance di decine di artisti, dai veterani agli esordienti: oltre a quelli già nominati, stanno scaldando la voce Shawn Mendes, Camila Cabello, i Twenty One Pilots, Olivia Rodrigo, Chlöe, gli Swedish House Mafia (che aprono lo spettacolo con un pre-show) e tanti altri. Inoltre, i Foo Fighters ricevono il Global Icon Award, un premio alla carriera.

E, a proposito di premi, non tutti sanno che quelli distribuiti a Video Music Awards hanno un nome e una loro storia. La statuetta si chiama Moon Person, ha la forma di un astronauta della Nasa. Un’idea nata insieme a MTV, nel 1981: le prime immagini trasmesse dalla nuova emittente sono state quelle dello sbarco sulla Luna dell’Apollo 11, con la bandiera di MTV a sostituire quella americana. Proprio da quelle immagini è nato il premio che, dal 1984, gli artisti ricevono sul palco dei VMAs.