Voglia di dolce a fine pasto: cause e rimedi

Alzi la mano chi non ha mai avuto voglia di dolce a fine pasto: quel languorino che, anche dopo aver mangiato in abbondanza, ci fa desiderare “qualcosa di buono” – per parafrasare lo storico spot di un cioccolatino –ha diverse cause e, per fortuna, diversi rimedi.

Naturalmente non c’è niente di male se, ogni tanto, si inserisce un dolce dopo pranzo o dopo cena, specialmente se il menu è stato leggero. Questa, però, non può diventare un’abitudine, né per chi si sottopone a una dieta dimagrante né per chi ha scelto di seguire una alimentazione sana ed equilibrata.

I dolci, infatti, sono ricchi di zuccheri e spesso di grassi che risulterebbero in eccesso e andrebbero ad accumularsi nei tessuti adiposi senza essere smaltiti. Se proprio si desidera un dolce, meglio mangiarlo lontano dai pasti, magari a colazione, o comunque nella prima parte della giornata, quando si ha poi tutto il tempo per poterlo smaltire.

Come regolarsi, allora, con i desideri “inopportuni”? Ecco cause e rimedi della voglia di dolce a fine pasto.

Perché si ha voglia di dolce a fine pasto?

Le cause della voglia di dolce dopo pranzo e dopo cena sono sostanzialmente tre:

La necessità ancestrale di accumulare riserve di energia. L’organismo è per natura attratto da cibi calorici che permettono di accumulare energie. Purtroppo con la vita sedentaria dei nostri giorni questo meccanismo non è più utile, anzi è dannoso. Inoltre i nostri antenati associavano alimenti amari a potenziali sostanze velenose. Per contro, qualsiasi cosa dolce era percepita come benevola se non addirittura benefica. L’abitudine. Chiudere il pasto con il dolce è un rito che lo completa, un’abitudine dura a morire, che prolunga il piacere del mangiare e dello stare insieme a tavola. Il bisogno di conforto. Per molti individui, anche se inconsciamente, il dolce è un comfort food, una ricompensa dopo una giornata faticosa. Tra l’altro gli zuccheri creano anche dipendenza, in quanto favoriscono la produzione di serotonina, il cosiddetto ormone della felicità

Come rimediare alla voglia di dolce dopo i pasti

Ci sono vari modi per combattere la voglia di dolce a fine pasto. Prima di tutto è importante la consapevolezza delle cause che abbiamo elencato. Potrebbe essere utile, infatti, al fine di un ritrovato benessere psicologico, indagare soprattutto su quelle emotive.

L’abitudine, poi, si può contrastare con nuove abitudini. Ecco una serie di consigli pratici da mettere in atto giorno dopo giorno.