Voglio essere io la testimone! Belen Rodriguez e l'annuncio di nozze della sorella

L’annuncio delle nozze fra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser è solo di pochi giorni ma già iniziano a trapelare delle indiscrezioni sull’evento. In particolare è Belen a raccontare qualche dettaglio in più e a far sognare i fans. Commentando il post con la notizia dell’imminente matrimonio, infatti, la moglie di Stefano De Martino si candida come potenziale testimone della sorella e prega i fidanzati di non organizzare le nozze a luglio perché fa troppo caldo per lei, che vuole essere in prima fila a distribuire petali di rose.

Delle nozze fra Cecilia e Ignazio si parlava già da mesi, anche perché la proposta era molto attesa dopo cinque anni di fidanzamento. La storia fra i due era iniziata sotto i riflettori del Grande Fratello Vip dopo che la Rodriguez aveva lasciato in diretta Francesco Monte, per poi diventare sempre più solida. Cecilia non ha mai nascosto il suo desiderio di sposarsi e avere dei figli ma Ignazio ha sempre replicato di voler aspettare una certa solidità economica.

Fra i primi a congratularsi con la sorella e il futuro cognato ovviamente c’è stata proprio Belen, che non ha perso l’occasione per farsi avanti nel ruolo di testimone di nozze. La Rodriguez senior in questo momento sta vivendo una situazione sentimentale estremamente serena: dopo i frequenti tira e molla con il marito Stefano De Martino, ora i due sono finalmente molto sereni, come dimostra la piccola fuga d’amore di qualche giorno a Londra, dopo aver lasciato Santiago e Luna Marì in compagnia dei nonni.