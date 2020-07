Wavy bob: come farlo

Si fa presto a dire wavy bob: sono infinite le variazioni del caschetto ondulato, tra i tagli di capelli più gettonati degli ultimi anni anche dalle celebrities. Riccio, corto, in versione long bob, con la frangia o scalato che sia, il diktat vuole che i capelli non superino le spalle.

Il punto di forza che lo rende così richiesto? È un taglio molto versatile che riesce a valorizzare quasi ogni tipo di viso. Se con frangia o con ciocche laterali smussa i tratti più duri del volto, i visi tondi e quadrati sono più adatti a tagli lunghi, che danno maggiore armonia e un senso di verticalità all’insieme, o in versione riccia, da portare con riga laterale e con scalature ad altezza guance, così da creare volume alla radice e sfinare la zona zigomi-mento. Largo invece a wavy bob medio e corti per chi ha il viso allungato, rettangolare o triangolare.

Come si fa il wavy bob

Sbarazzino e ribelle, si caratterizza per una texture spettinata, che si ottiene con facilità grazie a un prodotto per capelli ricci sulle ciocche umide, lavorate con le mani e asciugate con il diffusore.

Per onde più definite? È sufficiente utilizzare un ferro arricciacapelli. Dopo aver diviso in due sezioni la chioma, si parte dal basso, prendendo una ciocca di medie dimensioni.

Quindi, si posiziona la ciocca vicino al cilindro rotante, si inclina leggermente lo styler, si attiva la rotazione e si rilascia la ciocca.

Dopo aver passato così tutta la capigliatura, si spettinano i capelli con le mani, aprendo i ricci fino a formare delle onde morbide.

Come ultimo step, è necessario spruzza della lacca su un pettine largo e farlo passare tra i capelli delicatamente, così da fissare più a lungo le onde.

Caschetto corto, le foto dei wavy bob più belli

Quali soni i tagli di capelli a caschetto ondulati più belli di sempre? Scopriamolo dalle celebrities.

Il wavy bob di Kaia Gerber

La modella sfoggia da qualche mese un bob sbarazzino, lungo poco oltre le orecchie e leggermente scalato, che può essere declinato con grande facilità in diversi modi, come ha dimostrato sulle passerelle: con il gel a pettinare il ciuffo laterale, sciolto o raccolto, con onde o liscissimo con la riga in mezzo.

Wavy bob riccio

Apprezzata interprete della deliziosa serie tv Dix pour cent (Chiami il mio agente, su Netflix), Stefi Celma dimostra come il bob sia un taglio perfetto anche per pettinature afro style: riga in mezzo e capelli sciolti, anche sul red carpet.

Long wavy bob

Dopo il chiny lenght bob, creato per lei dall’hair stylist John Nollet, Monica Bellucci ha optato per un long bob mosso, a sfiorare le spalle, con frangia. Sempre più bella.

Wavy bob con frangia

Da sempre fan del wavy bob, Lucy Boynton ha da qualche tempo aggiunto anche una frangia corta e piena al suo taglio classico, che si diverte a portare spesso legato e in versione messy,

Caschetto ondulato e scalato

Modella e attrice famosa per il suo trasformismo a dir poco camaleontico, Cara Delevingne non si è lasciato scappare il taglio più cool dell’anno: eccola quindi con una declinazione scalata e piena di boccoli biondi del wavy bob, al front row della sfilata Dior.