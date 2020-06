Capelli caschetto: quanti tipi di bob esistono

Si fa presto a dire capelli a caschetto: basta fare caso ai tagli di tendenza del momento per capire che esistono diversi tipi di bob, tante declinazioni in base alla lunghezza o alla tipologia di chiome. Quali sono? Ve lo diciamo noi. La scelta del caschetto, infatti, va valutata non solo tenendo conto della moda, ma anche dei lineamenti del viso, del tipo di capello, della colorazione. Tutto per poter valorizzare il taglio e il volto senza incappare in errori che – al contrario – potrebbero penalizzare l’effetto complessivo.

Dalla sua comparsa nel 1909, quando il parrucchiere Antoine fu ispirato dall’attrice Luana Cowley per questo taglio “alla maschietta”, il caschetto ha significato per le donne la scelta di un look spensierato e pratico, lontano da complesse acconciature e pieno di grinta.

Nel tempo i primi carré, più corti dietro e più lunghi davanti, hanno lasciato spazio ai bob di oggi, sinonimo di taglio più sfilato ma anche in generale proprio di caschetto, e a declinazioni contemporanee come i glass hair o il bob effetto bagnato.

Si tratta di un taglio di capelli senza tempo, che accomuna l’iconica silhouette della diva del cinema Louise Brooks alla rivoluzionaria Coco Chanel, Anna Wintour e Victoria Beckham, che non potremmo immaginare senza, e ancora Bella Hadid, Jennifer Lawrence, Charlize Theron, Taylor Swift e Margot Robbie. Bionde, rosse e more non rinunciano all’allure chic di una lunghezza ambigua, che regala movimento alle chiome e charme.

Vi abbiamo incuriositi? Vediamo allora, insieme, quanti tipi di capelli a caschetto esistono.

Capelli caschetto: 7 tipi di bob

Classic bob . Il caschetto classico è caratterizzato da una lunghezza pari che arriva all’incirca al mento e sa una frangia bombata . Sta bene a chi ha il volto ovale e regolare , con lineamenti minuti.

. Il caschetto classico è caratterizzato da una lunghezza pari che arriva all’incirca al mento e sa una . Sta bene a chi ha il , con lineamenti minuti. Caschetto corto . Le lunghezze dello short bob non superano le orecchie e sono perfette per regalare armonia ai volti stretti e lunghi. Meglio sceglierlo con capelli lisci per una gestione più semplice.

. Le lunghezze dello short bob non superano le orecchie e sono perfette per regalare armonia ai volti stretti e lunghi. Meglio sceglierlo con per una gestione più semplice. Lob . Il long bob, o caschetto lungo, è uno dei tagli più amati degli ultimi anni, grazie alla sua versatilità. Sta bene, infatti, con o senza frangia, con il ciuffo, liscio o mosso. Pratico, permette anche di legare i capelli e di sbizzarrirsi con le acconciature e gli accessori per capelli, in quanto le lunghezze arrivano a sfiorare le spalle .

. Il long bob, o caschetto lungo, è uno dei tagli più amati degli ultimi anni, grazie alla sua versatilità. Sta bene, infatti, con o senza frangia, con il ciuffo, liscio o mosso. Pratico, permette anche di legare i capelli e di sbizzarrirsi con le acconciature e gli accessori per capelli, in quanto le lunghezze arrivano a . Caschetto mosso . Super trendy, il caschetto mosso è sbarazzino e informale . Esiste anche una versione retro, da diva, con onde ampie, sinuose e vintage.

. Super trendy, il caschetto mosso è . Esiste anche una versione retro, da diva, con onde ampie, sinuose e vintage. Caschetto scalato . Un caschetto generalmente più corto dietro (ma esiste anche l’inverted bob) con lunghezze sfilate che regalano movimento al taglio.

. Un caschetto generalmente più corto dietro (ma esiste anche l’inverted bob) con lunghezze sfilate che regalano movimento al taglio. Caschetto asimmetrico . Perfetto per chi ha i capelli lisci, il caschetto con lunghezze asimmetriche è un taglio dalla grandissima personalità, anche se la sua ricrescita non è mai facile da gestire. Dà il meglio con i capelli ultra lisci e le sue lunghezze vanno dall’orecchio al collo.

. Perfetto per chi ha i capelli lisci, il caschetto con lunghezze asimmetriche è un taglio dalla grandissima personalità, anche se la sua ricrescita non è mai facile da gestire. Dà il meglio con i e le sue lunghezze vanno dall’orecchio al collo. Ob-shag. Il taglio del momento, è una versione del caschetto mosso con frangia o ciuffo (anch’essi mossa) ribelle, sfilata e spettinata. Per chi ama il mood hippie.