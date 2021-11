Wavy lob trend dell'autunno: il caschetto mosso amato dalle star

Un taglio sbarazzino, che ringiovanisce il viso, corto ma non troppo, e che soprattutto richiede poco mantenimento e quindi poco tempo per la piega. Si tratta del wavy lob, un caschetto mosso spesso abbreviato con “wob” perfetto non solo per l’estate ma anche per l’autunno-inverno 2021 e amato dalle star, nostrane e internazionali. Un taglio che tocca appena le spalle, super femminile e dall’effetto un po’ spettinato, quindi estremamente naturale.

A 38 anni la conduttrice Elisa Isoardi ha scelto un waby lob castano che le valorizza il viso e gli occhi scuri. Un taglio sbarazzino, casual ma che ne valorizza la personalità, perfetto anche con un look sportivo.

Stessa scelta, anche se in tonalità più chiara, per l’attrice Serena Rossi, che in questa immagine promuove l’Eau de Parfum My Way di Armani. Un caschetto lungo che le dona moltissimo, soprattutto grazie alle diverse sfumature dalla radice alle punte.

Caschetto lungo anche per la diva spagnola Penelope Cruz, protagonista del film Madres Paralelas di Pedro Almodovar. Sulla copertina della cover della rivista Variety per parlare della pellicola, la star sfoggia un taglio un po’ scalato, con riflessi chiari e un volume un po’ retrò che le sta divinamente.

Anche l’attrice nostrana Isabella Ferrari ha optato per un caschetto mosso, in stile casual chic e perfetto anche sul capello biondo. Un taglio femminile, versatile e facile da gestire, spensierato e un po’ spettinato. Amato anche dalle star over 50.

Non è da meno la showgirl 42enne Alessia Mancini, che già durante l’estate 2021 ha scelto un taglio medio-corto, mosso e super contemporaneo. Un lob ondulato che sfiora le spalle e che incornicia perfettamente il viso.