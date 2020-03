West Side Story: prime immagini del film remake di Spielberg

Ci sono interessanti aggiornamenti riguardo a uno dei film più attesi della prossima stagione cinematografica, pur nell’incertezza totale provocata dalla pandemia di Coronavirus. Stiamo parlando naturalmente di West Side Story, che negli Stati Uniti dovrebbe uscire nelle sale il 18 dicembre.

L’account Twitter dei 20th Century Studios ha infatti pubblicato alcune foto dal set del film remake di Steven Spielberg, che sono poi finite su un articolo di approfondimento che compare sull’ultimo numero americano di Vanity Fair.

Diretto da Jerome Robbins e Robert Wise nel 1961, il film fu un adattamento del leggendario musical di Broadway che può vantare le musiche di Leonard Bernstein, talmente apprezzato da portarsi a casa 10 Oscar.

Ora il regista di Indiana Jones lo ripoterà su grande schermo con un nuovo cast: Ansel Elgort, visto in Baby Driver, vestirà i panni di Tony, mentre gli altri attori che parteciperanno alla pellicola, decisamente meno noti al grande pubblico, sono Rachel Zegler, Ariana DeBose David Alvarez e Rita Moreno.

Il progetto è una sorta di ritorno e tributo all’infanzia, per il regista premio Oscar: “Mia madre era una pianista classica. La nostra casa era piena di album di musica classica e io sono cresciuto circondato da essa. E quindi West Side Story è stato il primo esempio di musica pop che i miei abbiano mai fatto entrare a casa. Me ne sono subito innamorato. West Side Story ha rappresentato per me una tentazione alla quale ho finalmente ceduto“.

Per i pochi che non dovessero conoscere la storia di questo pezzo di cultura popolare, West Side Story racconta una versione anni ’50 del classico canovaccio di Romeo e Giulietta. Nell’Upper West Side di New York si sfidano costantemente due bande adolescenziali, i portoricani Sharks e i bianchi Jets.

I due gruppi si odiano ferocemente ma Tony, miglior amico del capo dei Jets, e Maria, sorella di quello degli Sharks, si innamorano e decidono di vivere il loro sentimento nonostante tutto e tutti.