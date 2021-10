Zachary David Alexander Efron – meglio conosciuto come Zac Efron – è nato a San Luis Obispo, in California, il 18 ottobre 1987. Diventato un vero e proprio teen idol dopo il suo debutto nel 2006 in High School Musical, l’attore ha dimostrato di essere un interprete molto versatile, in grado di ricoprire ruoli diversi, riuscendo a farlo sempre in modo convincente. Perciò, per celebrare i suoi 34 anni, ecco una lista delle performance migliori e dei film imperdibili dell’attore.

High School Musical. Cult generazionale passato dal piccolo al grande schermo, High School Musical, è un film di Disney Channel uscito nel 2006. Nonostante l’attore abbia dichiarato che avrebbe volentieri fatto a meno di quel film, è proprio grazie alla pellicola che ha raggiunto la fama (e trovato l’amore). Qui Efron interpreta Troy Bolton, adolescente americano diviso tra la passione per il basket e quella per la musica. A scombinare i suoi piani, poi, arriva anche una ragazza, Gabriella, interpretata da Vanessa Hudgens. Canzoni accattivanti, sfide, coreografie magistrali, amicizia e una bellissima storia d’amore. C’è poco da aggiungere: Zac, nei panni di Troy Bolton è indimenticabile. The Paperboy. Film del 2012 con Zac Efron e Nicole Kidman, basato sul romanzo di Pete Dexter Un affare di famiglia, è stato presentato in concorso al Festival di Cannes nel 2012. Ambientato in Florida nel 1969, racconta la storia del condannato a morte Hillary Van Wetter, ritenuto però innocente dalla fidanzata Charlotte Bless. La donna invia una lettera al Miami Times sostenendo la sua tesi e il giornale, fiutando uno scoop, manda i suoi due migliori giornalisti a indagare, il malinconico reporter gay Ward James e il suo collega Yardley Acheman. Ho cercato il tuo nome. Nella pellicola, tratta da un libro di Nicolas Spark, Zac Efron è un sergente dei marines di ritorno dall’Iraq. La sua esperienza l’ha cambiato e ferito profondamente e, proprio quando pensa che vivere non abbia più senso, scopre una fotografia che è convinto gli abbia salvato la vita. Così, di ritorno negli Stati Uniti, decide di scoprire chi sia la donna misteriosa ritratta in quell’immagine da cui non riesce più a separarsi. Hairspry. Nikki Blonsky è un’adolescente come molte altre. Ha un fisico debordante come la sua vitalità e il suo sogno è quello di poter ballare. Per il momento lo fa dinanzi al televisore di casa mentre segue il programma preferito della televisione locale: il Corny Collins Show, per il quale vorrebbe diventare una ballerina professionista. Un altro sogno nel cassetto, poi, è quello di conquistare il cuore del dancer Link Larkin, interpretato proprio da Zac Efron. The greatest showman. Film con Hugh Jackman, Zac Efron, Michelle Williams, Zendaya e Rebecca Ferguson, racconta la storia di P.T. Barnum, il visionario che dal nulla creò uno spettacolo ipnotico destinato a diventare un successo mondiale. Si tratta di un musical avvincente e Zac Efron affianca Jackman con un’interpretazione magistrale. Se siete fan dell’attore (e volete vederlo di nuovo cantare e ballare), questo film fa assolutamente al caso vostro.