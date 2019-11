Tipi di borse: modelli e occasioni d’uso

Le borse, si sa, sono le migliori amiche delle donne. I tipi di borse sono almeno una decina: cambiano a seconda dei modelli e delle occasioni d’uso. Ce ne sono adatte per outfit da giorno, come quelle ideali per il laptop, e piccole e preziose, perfette per la sera e per look da cerimonia.

La redazione ha stilato una lista dei tipi di borse che esistono in commercio, con i modelli dell’inverno 2020 più belli.