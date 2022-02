È la serie tv che sta letteralmente facendo impazzire i giovani di tutto il mondo. Ma Euphoria, su Sky con la seconda attesissima stagione, non è solo una serie tv: è un vero e proprio fenomeno, che ha travolto soprattutto la cosiddetta Gen Z. Una generazione di ragazze e ragazzi che si riconoscono nelle vite dei sette giovani protagonisti, alle prese con le difficoltà dell’adolescenza, ma che allo stesso tempo vivono una vita di eccessi e dipendenze. E, oltre che per temi importanti che tratta, la serie ha conquistato milioni di spettatori anche grazie allo stile dei personaggi, diventati ormai dei veri e propri trendsetter.

Tra loro anche Zendaya, giovane promessa di Disney Channel trasformatasi in una diva di Hollywood nel giro di pochissimo tempo: nella serie interpreta Rue Bennett, una diciassettenne con problemi di droga che fatica a trovare il suo posto nel mondo. È il personaggio principale e, a differenza degli altri, non la vediamo mai indossare abiti eccentrici, esagerati, minigonne, paillettes e chi più ne ha più ne metta. Al contrario, Rue si distingue dalle altre protagoniste per il suo stile semplice, casual, a volte addirittura trasandato. Uno stile che, come spiega la stylist Heidi Bivens, rispecchia la psicologia del personaggio.

In Euphoria, Zendaya indossa tute, felpe oversize, t-shirt tie dye, pantaloni larghi, giacche sportive, shorts, camicie a quadri lasciate aperte sopra top e magliette, scarpe da ginnastica. Insomma, uno stile casual e (apparentemente) trascurato, ma che nasconde un messaggio molto importante. “Rue non guarda cosa indossano le altre persone. Indosserà ciò che vuole indossare“, ha spiegato Bivens in un’intervista a I