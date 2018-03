Inserire la crema corpo notte nella beauty routine è indicato non solo per i trattamenti anti-età, ma anche per quelli snellenti, anti-cellulite e rilassanti. In media, si dedica al sonno ben un terzo delle ore della propria vita, un tempo prezioso anche dal punto di vista cosmetico. Le ore di riposo notturno sono fondamentali per determinare l’aspetto della pelle, il corretto funzionamento dei processi cellulari e di conseguenza elementi come la radiosità e la tonicità, grazia alla sua capacità di ribilanciare i propri equilibri.

Inoltre, durante il sonno, la pelle è più ricettiva nei confronti di trattamenti e ingredienti attivi, sfruttandone in modo potenziato i benefici. I trattamenti devono quindi essere dedicati e non sottovalutati, scegliendo prodotti viso e corpo che agiscono in sintonia con i ritmi dell’organismo in questa fase di recupero. Ecco descrizione e prezzi dei 5 prodotti per la notte preferiti dalla redazione.

Somatoline: Snellente 7 Notti Ultra Intensivo Crema

Per quei momenti in cui vuoi snellire rapidamente. Il massimo dell’efficacia snellente di Somatoline Cosmetic già in 7 notti. Formula in crema, contenente BioSlim7-complex™, un complesso ricco in attivi specifici ad elevata concentrazione che svolge una tripla azione snellente: lipolitica, drenante e anti-stoccaggio. La sua avvolgente texture in crema favorisce il massaggio e, grazie all’argilla bianca e al burro di karité, rende la pelle visibilmente più nutrita e levigata (51,50 euro).

L’Occitane: Crema Corpo Rilassante Aromachologie

Crema idratante, arricchita di olio di mandorla dolce della Provenza e di Oli Essenziali dalle note proprietà rilassanti, è perfetta per avvolgere il corpo in tutta dolcezza, offrendo un momento di puro relax. Questi cristalli di sale della Camargue, regione a sud della Francia, versati nella vasca procurano un bagno davvero rilassante. Il loro profumo, 100% naturale, contiene oli essenziali di lavanda, bergamotto, mandarino, arancia dolce e geranio (35 euro).

Sarah Chapman: Overnight Body

Basato sul suo acclamato Overnight Facial, questo trattamento rassoda e idrata la pelle secca e diradata, lasciandola più liscia, più giovane e più luminosa. Questo siero sovralimentato contiene oli di Argan e Camelia leggeri, ricchi di omega, Vitamine A, C ed E e la firma della tecnologia Renovage ™ del marchio – clinicamente testata per prolungare la vita delle cellule della pelle (60 euro su Net-a-porter.com).

Sisley: Crème Parfumée Hydratation Corps Soir d’Orient

Crema deliziosamente morbida, dalla texture ricca e cremosa. Idrata intensamente e a lungo la pelle grazie agli estratti di Jioh e fiori di Giglio e lascia la pelle morbida, satinata e setosa grazie agli estratti di Mirra e Fitosqualene. La pelle è idratata a lungo, morbida, setosa e deliziosamente profumata con le note sensuali e misteriose di Soir d’Orient. Perfetta da applicare la sera generosamente su tutto il corpo dopo il bagno o la doccia (90 euro circa).

Sensai: Body Firming Emulsion

Emulsione vellutata, rende elastica e compatta la pelle delle zone più soggette al rilassamento cutaneo quali cosce, braccia, fianchi e girovita. Lascia sulla pelle un profumo rilassante e orientale, con note delicate di prugna, orchidea e albicocca. Da applicare mattina e sera (96 euro circa).