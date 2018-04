Inserire la crema rassodante seno nella propria beauty routine è ottimo qualora vada a integrarsi con dell’esercizio fisico appropriato e – come sempre – una dieta corretta. Quando si applica nel modo giusto, infatti, la sua efficacia è, se non miracolosa, quantomeno significativa: non farà aumentare le dimensioni, tuttavia migliora l’aspetto del seno cadente, rendendolo più turgido e attraente.

Si tratta di un prodotto composto solitamente da ingredienti attivi che rafforzano i muscoli di sostegno e che imitano le ghiandole mammarie, inducendole a gonfiarsi e riempire in modo naturale.

Crema rassodante seno: efficacia

Per aumentare l’efficacia della crema rassodante per il seno, è importante spalmare il prodotto sulla pelle asciutta, evitando il capezzolo.

Con la mano destra si deve massaggiare il seno sinistro e con la sinistra il seno destro, in modo dolce, senza fare troppa pressione, finché la crema non sarà totalmente assorbita.

La crema dovrebbe essere conservata in frigorifero, poiché applicare il prodotto fresco ha un effetto più tonificante rispetto al prodotto a temperatura ambiente.

Crema concentrata seno di Rilastil

Crema dalla texture leggera e di rapido assorbimento specificamente studiata per rinnovare il turgore del seno donando una sensazione di maggior volume (35 euro circa).

Gel seno rassodante e illuminante di Collistar

Fin dalle prime applicazioni l’epidermide appare più luminosa, chiara e levigata. Poi, col proseguire del trattamento, gli effetti rassodanti si fanno più evidenti e, giorno dopo giorno, il seno appare più alto e più sodo, come rimodellato (42 euro).

Lait Buste Ultra Fermeté di Clarins

Ricco e nutriente, questo latte è il trattamento indispensabile per contrastare il rilassamento dovuto a età, gravidanza o repentine perdite di peso (34 euro).

Seno Up di Leocrema

È una crema con effetto tensore che aiuta a ridisegnare il profilo del seno rendendolo più tonico e sodo per un naturale effetto push-up (7,50 euro circa).

Lift Effect rassodante seno di Somatoline

Migliora il tono cutaneo e idrata in profondità, rimodellando la pelle del seno con un’azione liftante, grazie alle proteine del grano idrolizzate e al polisaccaride di origine marina. L’estratto di kigelia africana esercita una potente azione rassodante e tonificante (30 euro).

Crema rassodante seno: consigli