Il sesso tantrico, con le sue posizioni tantra, può essere un’idea davvero interessante non solo per ritrovare la passione sotto le lenzuola e per riscoprire la complicità nella coppia, ma anche per portare – grazie a questa pratica orientale – l’amore a un livello più spirituale.

Cos’è il Tantra

Il sesso tantrico ha radici antichissime ed è divenuto famoso ai più quando una serie di celebrities, uno su tutti il cantante Sting, ha dichiarato di riuscire a far durare a lungo i rapporti sessuali grazie ad esso. Si tratta infatti di una delle pratiche della dottrina del Tantra che si può inscrivere a tutti gli effetti tra i movimenti religiosi hindu.

Come nelle altre pratiche religiose hindu, con il Tantra si persegue la via della liberazione dal ciclo di rinascite (le reincarnazioni) e di sofferenze che l’essere in vita comporta. Questo avviene, come per altre dottrine, attraverso yoga, meditazione e mantra, ma anche attraverso le pratiche sessuali che permetterebbero di incanalare al meglio le energie presenti nel corpo in un rito di sublimazione.

In generale, i vari testi a cui fa riferimento la dottrina del Tantra riconoscono al sesso 3 finalità: procreazione, piacere e liberazione. Chi cerca la liberazione evita l’orgasmo frizionale per una forma più alta di estasi, e la coppia si immobilizza in un abbraccio statico. Dedicarsi al sesso tantrico significa non concentrarsi unicamente sull’amplesso, ma sull’attenzione visiva degli amanti, sulle minime sensazioni tattili, sulla simbiosi del calmo respiro.

Curiosi? Ecco la lista delle posizioni da provare con il partner.

Le 10 migliori posizioni tantra