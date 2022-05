Street style, le 10 migliori felpe della primavera 2022 scelte da noi

Per la primavera 2022, la stagione di transizione per eccellenza, non potevano mancare di certo le felpe proposte da numerosi brand. Pesanti quanto basta e genderless, le felpe sono le migliori compagne per ripararsi con stile dagli ultimi freddi dell’anno, in attesa dell’estate rovente.

Vediamo insieme i 10 migliori modelli per accompagnarci lungo questa stagione, dai più sportivi a quelli classici, passando per alcune rivisitazioni moderne e glam, tutte ideali per un perfetto street style.

Felpa oversize

Per la primavera 2022 nella lista delle 10 migliori felpe della stagione non poteva mancare la classica felpa oversize. Comoda e morbida, regala in un attimo un aspetto comfy al proprio look e può in certi casi diventare anche un mini dress.

Felpa con logo

adidas felpa con logo Classica felpa con logo Adidas, adatta agli outfit più casual e sportivi 52 € su Amazon 55 € risparmi 3 € Pro Classico sportivo senza tempo Contro Nessuno

Tra le felpe più apprezzate ci sono anche quelle che portano in bella vista sul lato anteriore il logo del brand: solitamente sono quelle che hanno il taglio più sportivo e possono accompagnare un outfit da allenamento in palestra o all’aria aperta.

Felpa con cappuccio

La felpa con cappuccio, chiamata anche hoodie, è un altro caposaldo del settore, capace di riparare dal freddo improvviso primaverile e donare senza dubbio uno stile urban a chi la indossa.

Felpa tinta unita

Quanto a colori e fantasie, le felpe a tinta unita vanno sempre per la maggiore e coprono tutta la palette cromatica possibile. Da scegliere in base alle proprie esigenze e preferenze. Si va dai classici colori bianco e nero, fino alle tinte pastello o ai colori fluo.

Felpa cropped

Urban Classics - Felpa cropped da Donna con Cappuccio Felpa da donna modello cropped, ovvero corto che lascia il ventre scoperto. 12 € su Amazon 17 € risparmi 5 € Pro Felpa cropped, sportiva Contro Nessuno

Tra le tendenze del 2022 abbiamo visto come siano tornati di moda alcuni aspetti fashion degli anni ‘90 e 2000: tra questi ci sono vita bassa e crop top, ma esiste anche la felpa cropped, che lascia scoperto il ventre e catapulta in un attimo nel mondo dei primi anni del nuovo millennio.

Felpa con tasca davanti

Un’altra variante di felpa è quella che possiede il grande tascone davanti in cui poter infilare le mani o oggetti all’occorrenza. Taglio sportivo e praticità sono le sue caratteristiche per eccellenza.

Felpe delle grandi università americane

Stanford University - Felpa con Stemma Ufficiale Classica felpa con logo di una delle più importanti università americane 36 € su Amazon Pro Oversize e comoda Contro Nessuno

Un altro classico intramontabile delle felpe sono quelle che portano sul davanti i loghi delle grandi università americane: Harvard, Yale, Princeton. Un classico intramontabile che dona a chi le indossa il classico look da “high school”.

Felpa tie dye

Con i suoi colori psichedelici arriva dritta dagli anni ‘60, si tratta di quella felpa caratterizzata dall’effetto multi color sfumato, a volte hanno una zip sul davanti. Dallo stile decisamente comfy. Volendo si può provare a realizzarne una col fai da te, attraverso la sempreverde tecnica del tie dye.

Felpa con maniche a palloncino

Little Mistress - Felpa da Donna con Maniche a Palloncino È uno dei modelli più gettonati per il 2022: la felpa con le maniche a sbuffo o a palloncino 30 € su Amazon Pro Alla moda Contro Nessuno

L’ispirazione arriva dalle camicie retro con le maniche a sbuffo. Le felpe con le maniche a palloncino possiedono maniche larghe e vaporose e sono tra le più glamour del settore. C’è chi la abbina a un pantalone a palazzo di giorno, oppure a una gonna midi e un décolleté di sera.

Felpa con volant

Somiglia alla felpa con le maniche a palloncino ma si ispira allo stile vittoriano, di cui imita le decorazioni. I volant sono applicati alle maniche o alle spalle e riescono a conferire movimento e tridimensionalità a chi le indossa.