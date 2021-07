Crop top e pantaloni a vita alta, le combinazioni vincenti

C’è una combinazione vincente ormai diventata un must della stagione estiva che mette in mostra l’ombelico con annesso effetto teen. Stiamo parlando della combinazione crop top e pantaloni a vita alta che vi permetterà di creare look immediati e risparmiare tempo davanti allo specchio quando si è indecisi su cosa indossare.

Si tratta di un abbinamento composto da due capi di abbigliamento. Da un lato il crop top che assume la forma di una maglietta, di una camicia o di un top dall’effetto tagliato che lascia scoperta una porzione di addome. Dall’altro il pantalone a vita alta in versione skinny, largo, a palazzo o a zampa.

Versatile e dagli infiniti abbinamenti, può assumere una connotazione di stile tipicamente casual, sportiva o elegante, che si adatta a qualsiasi momento della giornata: per per una giornata in giro per la città per fare le varie commissioni, per una merenda con le amiche, per una cena informale o per viaggiare. Vediamo le combinazioni vincenti di questa coppia di indumenti versatili da indossare in set coordinati, in color block o con accostamenti di fantasie diverse.

Camicia crop top e pantaloni a vita alta

Non solo una classica T-shirt, il crop top può assumere la forma di una camicia tagliata in vita che lascia scoperto l’addome. Come abbinarla? Insieme a un paio di pantaloni a vita alta con pinces e lunghi fino alle caviglie che mettono in mostra le calzature. Questa accoppiata si conferma la scelta di stile vincente per un aperitivo al tramonto o una cena in barca. Per un’idea di look a cui ispirarsi basterà volgere lo sguardo a uno dei recenti look sfoggiati dall’imprenditrice digitale Chiara Ferragni completato da un paio di sandali dalla punta quadrata e una cintura en pendant con la camicia annodata in vita.

Crop top e pantaloni a vita alta dallo stile sportivo

Crop top e pantaloni a vita alta sono la combinazione vincente per creare look in stile sportivo da sfoggiare in palestra o all’aperto per una corsa mattutina. In questo caso, il pantalone assumerà la forma di un comodo leggings abbinato a una felpa crop top con scollatura a barca per un look sporty chic.

Crop top e pantaloni a vita alta per le occasioni eleganti

Per chi è alla ricerca di un look raffinato da sfoggiare per le occasioni eleganti, la combo top+pantaloni a vita alta è la mise con cui creare abbinamenti sempre nuovi e mai banali. Il look a cui ispirarsi è dell’attrice spagnola Ester Exposito che indossa un paio di pantaloni a costine in satin lucidi abbinati a un crop top a blusa con stampa a cuori e volant. Il risultato è un look romantico ed elegante ideale per le sere d’estate.

Crop top e pantaloni a vita alta per outfit casual chic

Colorata e super chic è la combo pantaloni a vita alta e crop top con maniche a palloncino da indossare in set coordinati in tinta unita. I colori da scegliere virano verso le tonalità pastello del lilla, azzurro, giallo e verde senza dimenticare i colori nude o neutri estremamente raffinati. Dove indossarli? Praticamente ovunque: in ufficio, in città e di sera per avere un outfit casual chic pronto all’uso.

Crop top a canotta e pantaloni a vita alta multicolor

Una semplice e basica canotta può trasformarsi in un crop top alla moda da abbinare a un paio di pantaloni a vita alta e larghi sulle gambe. Se si è indecisi su come indossarli, modelle e influencer dettano lezioni di stile su come creare dei perfetti look street style. Ideali per la vita in città questo abbinamento può essere completato con sneakers o sandali con tacco.