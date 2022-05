Bentornati Anni '90: tornano i pantaloni a vita bassa (ma con meno paranoie)

Pance in bella vista e pantaloni a vita bassa: è questo il trend che dice il bentornato agli Anni ’90 e che indosseremo durante la bella stagione. Sì, perché la pancia scoperta e l’ombelico in bella mostra è l’ultima delle tendenze lanciate in passerella e accolta da celebrities e fashion addicted sui social.

Da Bella Hadid ad Hailey Bieber i pantaloni a vita bassa entrano di diritto nel guardaroba di tutti i giorni abbattendo lo stereotipo di pance piatte e scolpite da addominali nel segno di una moda inclusiva e ispirata alla body positivity per sentirsi libere di vestirsi come pare e di mostrare il proprio corpo.

Così, non è più tempo di farsi paranoie e avere necessariamente una pancia piatta e tonica per indossare un paio di pantaloni a vita bassa, ma è il momento di liberare le proprie forme del corpo e metterle in bella mostra. Come? Con un paio di pantaloni a vita bassa. Dai modelli flare alle tipologie a zampa fino ai pantaloni cargo o quelli sloucy senza dimenticare bermuda e pinocchietti. Da Tom Ford a Dolce&Gabbana ecco una serie di idee su come indossare i pantaloni a vita bassa per ogni occasione.

Pantaloni a vita bassa: le celebrities li indossano in look da tutti i giorni

I pantaloni a vita bassa sono il trend targato anni ’90 che ritorna a spopolare tra le tendenze del 2022. A confermarlo ci pensano le celebrities che con i loro look quotidiani offrono idee e ispirazioni di stile da replicare in outfit quotidiani. Un esempio? Il modello di Bella Hadid che la modella sfoggia in una versione cargo con maxi tasche laterali e dalle forme morbide e oversize. Come abbinarli? Insieme a un paio di anfibi e un giubbotto in pelle crop che mette in mostra pancia e ombelico per un look street style.

Hailey Bieber invece propone un’idea di look casual chic abbinando un paio di pantaloni in versione sartoriale a un mini top e un blazer per un risultato versatile da indossare in ogni occasione.

I pantaloni a vita bassa in look da spiaggia

Nella collezione Spring-Summer 2022 di Jaquemus i pantaloni a vita bassa diventano l’elemento chiave di un look da spiaggia versatile con il quale passare dal mare a un aperitivo in città. Si indossano sopra un bikini mettendo in mostra la pancia abbinati a un paio di sandali o ciabatte e un’ampia camicia oversize con il quale proteggersi dalla brezza marina al calar della sera.

I pantaloni a vita bassa in look da sera

Mostrano la pancia e rappresentano la chiave di volta per personalizzare look da sera dall’effetto wow. Sono i pantaloni di Dolce&Gabbana tempestati da pietre colorate e dalla vita ultra bassa da sfoggiare insieme a cinture dalle fibbie larghe e top e décolleté.

I pantaloni a vita bassa in outfit formali

Nella collezione primavera-estate 2022 di Tom Ford i pantaloni a vita bassa vengono presentati in un modello corto a pinocchietto a corredo di tailleur colorati e dallo stile raffinato. Il risultato? Mettono in mostra pancia e gambe e si abbinano facilmente a scarpe flat o con tacco per un look versatile e formale con cui partecipare a un meeting di lavoro o il brunch della domenica.