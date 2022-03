6 scarpe Zara da comprare per andare incontro a primavera ed estate 2022

La bella stagione è ormai alle porte ed è tempo di pensare alle scarpe da indossare per completare ogni look. Così arriva in aiuto la nuova collezione di scarpe Zara 2022 che propone un’ampia gamma di scelta in linea con i trend del momento e a prezzi contenuti. Dalle silhouette vintage alle calzature più semplici e dal design grafico le scarpe Zara includono modelli che si adattano a ogni esigenza di stile.

Dalle classiche mules con punte esagerate alle scarpe con tacco alto minimal, fino ai sandali rasoterra impreziosite da pietre e strass. Senza dimenticare i modelli dotati di zeppe, tacchi vertiginosi e spessi e maxi plateau che si ispirano alla moda anni ’90. Infine, un’ampia selezione di sneakers che si contraddistinguono per la loro comodità e stile underground. Inoltre ogni modello di scarpe Zara è arricchito da pelli lucide effetto vernice, tessuti metallizzati e decorati. Vediamo le scarpe Zara da comprare per andare incontro a primavera ed estate 2022.

Scarpe Zara 2022: i mocassini con tacco alto e plateau

I classici mocassini vengono rivisitati in chiave glamour come suggeriscono le tendenze dettate in passerella: a corredo troviamo maxi zeppe e tacchi larghi e vertiginosi che regalano centimetri in altezza. Il risultato? Le calzature adatte per affrontare l’arrivo della primavera da indossare mattina e sera nei colori più sgargianti o neutri come il color cuoio.

Scarpe Zara 2022: sandali bassi incrociati

A metà strada tra un classico sandalo e un sabot troviamo i sandali bassi incrociati di Zara che appartengono alla categoria scarpe flat. Si tratta di un modello dotato di larghe fascette in pelle che si incrociano tra loro e un cinturino in fibbia che tiene ben saldo il piede. Questo modello di scarpe Zara si conferma tra le più comode di questa collezione, ideali per il giorno in ufficio e per scappare al mare in pausa pranzo e perfino per la sera insieme a look semplici e disinvolti.

Scarpe Zara 2022: il sandalo con plateau anni ’90

Ispirati alla moda anni ’90, i sandali con plateau di Zara sono una ventata di stile vintage tutto da indossare. A caratterizzarli subentrano un tacco largo e squadrato e un plateau contenuto nello spessore ma che si fa notare. Il dettaglio in stile Nineties sono le sottilissime fascette che avvolgono piede e caviglia che confluiscono in una chiusura a fibbia. I colori? Sgargianti e perfetti per l’estate.

Le décolleté colorate

Dal verde fluo al viola, passando per l’arancione e il giallo: sono le décolleté colorate di Zara che si confermano il tratto distintivo della collezione del brand di moda fast fashion. Si tratta di un modello in tessuto con punta appuntita e tacco sottile, ideale per colorare i look più sobri dando un tocco energico di colore.

Le scarpe animalier

Selvagge, audaci e ricche di fascino: le scarpe animalier sono tra i modelli più in voga della prossima primavera/estate 2022 e Zara non può fare altro che cogliere questo trend. Come? Con una serie di modelli con stampa di leopardo adatte per ogni occasione. Un esempio? Le slingback animalier con cinturini di strass alle caviglie che arricchiscono i look della sera.

Scarpe Zara 2022: le sneakers colorate

Design chunky con suole carrarmato e un effetto monocromatico che infonde energia e dona un tocco di colore a ogni look. Stiamo parlando delle chunky sneakers di Zara da scegliere nei colori del giallo, del rosa o del verde il cui design ricorda un paio di classiche trainer. Il risultato? Compratele subito e non ve ne pentirete.