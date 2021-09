Mocassini donna Inverno 2022: in vernice, con suola chunky e animalier

I mocassini donna dell’Inverno 2022 sono tra le scarpe più in voga della stagione e stupiscono per il loro design innovativo che strizza l’occhio alla moda del passato. Ispirati allo stile degli anni 2000 i mocassini che indosseremo ai piedi durante le fredde giornate invernali sono dotati di suole chunky, spesse e altissime che fanno guadagnare centimetri in altezza.

Tra i trend del momento spiccano quelle in vernice e colorate che alternano il design classico e minimalista allo stile pop della suola spessa o ai dettagli punk come borchie e catene. Accanto troviamo anche i mocassini o loafers in stile classico che copiano il design della tomaia tipico degli anni ’90 a forma di ferro da stiro.

I colori da scegliere? Dal classico nero effetto suede o in vernice effetto vinilico, oppure, per uno stile trasgressivo, via libera a stampe animalier e color block. Per quanto riguarda i materiali ci si sofferma sulla comodità della classica pelle (in versione spazzolata) o su dettagli di pelliccia all over.

Le tendenze moda scarpe autunno-inverno 2021/2022 suggeriscono di indossare i mocassini rigorosamente con calze in spugna di cotone o in cachemire colorati per uno stile preppy a portata di mano o insieme a jeans dritti e oversize in pieno fit anni ’90. Ecco le novità in fatto di mocassini donna nelle collezioni Inverno 2022.

I mocassini in pelle senza tempo

Design classico e inconfondibile che non passa mai di moda, i mocassini in pelle nera sono un evergreen di ogni scarpiera glamour e anche per l’inverno 2022 saranno tra i modelli da calzare ai piedi in look casual e da tutti i giorni con calzino bianco (dettaglio statement). Valentino Garavani li propone in un modello dalla punta quadrata con borchie Roman Stud dorate, per un dettaglio chic che non passa inosservato.

I mocassini con catena

La classica linea formale del mocassino viene rivisitata da Miu Miu e impreziosita da una catena argentata che dona uno stile romantico alla calzatura. Come indossarli? Con un vestito corto o tailleur.

I loafer in vernice

Lucidi e dall’effetto vinilico, un modello immancabile dell’inverno 2022 sono i mocassini in vernice che conquistano per i tocchi di colore vivaci che conferiscono ai look anti-freddo. Un esempio è il modello Jeffrey Campbell con dettagli di pelliccia sulla tomaia dall’effeto shearling.

I mocassini animalier

Stile wild e comodità si fondono per creare una calzatura da indossare da mattina a sera: stiamo parlando dei mocassini con stampa animalier (must have di stagione) che Tod’s realizza in cavallino con i classici gommini anti-scivolo sul tallone. Il risultato? Una calzatura comoda e versatile che nella stagione fredda rivela il suo lato più chic.

I mocassini chunky

La suola chunky è il tratto distintivo dei mocassini Monolith di Prada che richiamano il tipico stile anni’90 della Maison. In questo modello, la pelle spazzolata tradizionalmente impiegata nelle calzature dallo stile classico, viene declinata in versioni dai design innovativi e super comodi. Per l’inverno 2022 basterà puntare su un paio di mocassini donna con suola spessa per essere alla moda.

Mocassini bicolore con tacco quadrato

Tra le novità delle collezioni autunno-inverno 2021/2022 i mocassini Ganni sono la calzatura eccentrica e dallo stile ricercato con cui dare un tocco di stile ai look più semplici. Non solo suole chunky o flat, i mocassini vengono dotati di tacchi scultorei dalle forme geometriche: così il tacco quadrato diventa il dettaglio glamour con cui non passare inosservati da indossare anche la sera grazie al decoro di strass sul cinturino della tomaia.

Il mocassino con tacco alto

Altissimo e dall’effetto vertigini è il tacco scelto da Versace per il nuovo modello di mocassini che hanno sfilato in passerella insieme a collant colorati e mini dress. Questo modello, nonostante l’altezza, presenta un comodo plateau che attenua il dislivello e sono ideali da indossare con pantaloni sartoriali cropped che mettono in mostra la caviglia.

I mocassini teddy

Morbidi, caldi e soffici sono i loafer di Max Mara, novità assoluta delle collezioni invernali e che già si preannunciano un modello must have della fredda stagione. In particolare, si tratta di una calzatura in tessuto teddy comoda e confortevole come una pantofola. Come indossarla? Rigorosamente di giorno con jeans o gonne midi e un calzino in cachemire.