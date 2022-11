A casa di Cristiano Ronaldo è già Natale

Il resto del mondo combatte con il caro bollette e cerca di risparmiare sui costi dell’energia ma ovviamente questo problema non sembra toccare Cristiano Ronaldo che, insieme alla compagna Georgina Rodriguez e ai loro cinque figli, addobba l’albero di Natale e il giardino della bellissima casa di Manchester, dove attualmente risiede vista la sua militanza nelle file dello United. La giornata in famiglia è stata documentata sui social di CR7 con foto e commenti di Georgina, che si definisce una mamma molto fortunata.

Cristiano e Georgina si stanno solo ora riprendendo dal dolore immenso che ha colpito la famiglia ad aprile 2022. La Rodriguez, infatti, era incinta di due gemellini ma, al momento del parto, solo la piccola Bella Esmeralda è sopravvissuta mentre il fratellino non è ce l’ha fatta. Questo grande dolore, però, ha legato ancora di più il calciatore e la modella, insieme ormai da sei anni, e proprio Georgina non ha voluto perdere l’occasione per ribadire la sua fortuna di avere una famiglia così bella.

La modella ha spesso ricordato alla sua community anche come è avvenuto l’incontro con quello che, insieme a Maradona e a Messi, viene considerato uno dei più forti calciatori di tutti i tempi. All’epoca Georgina faceva la commessa in una boutique di lusso ed era in procinto di terminare il suo turno di lavoro quando è stata richiamata in servizio per assistere un cliente speciale: era proprio Cristiano Ronaldo con il quale è scattato immediatamente il colpo di fulmine. Da allora non si sono più lasciati.