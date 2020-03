Abbigliamento fitness online: cosa acquistare per allenarsi in casa

Fare attività fisica anche lontano dalla palestra? Con l’abbigliamento fitness online è possibile allenarsi a casa quasi come se si fosse alla lezione di workout preferita.

Le tante app e le lezioni online, come i consigli della nostra redazione per fare esercizi a casa, permettono di rimanere in forma anche durante la quarantena da Coronavirus.

Con pochi e semplici mosse è possibile adattare una stanza o solo un angolo e allenarsi a casa in modo low cost. Continuare l’allenamento di sempre, infatti, è senza dubbio la soluzione migliore per mantenere corpo e mente in buona salute. Ancora di più se abbinata ad un’alimentazione equilibrata.

Cosa indossare per fare sport a casa? Anche tra le quattro pareti del proprio appartamento è importante indossare un abbigliamento adeguato, in modo che non si soffra per problemi di traspirazione e irritazione della pelle e i movimenti non siano ostacolati durante gli esercizi.

Dal pilates allo yoga, fino agli squat e agli affondi, qualsiasi siano gli esercizi che si decide di fare a casa, per svolgere l’attività fisica utile indossare dei capi pensati ad hoc.

Questi capi devono essere comodi e pratici e offrire la massima libertà di movimento: canottiere, reggiseni sportivi, t-shirt, leggings o pantacollant, tute sono un must have per chi vuole praticare attività fisica essendo capi comodi. Inoltre, questi capi devono essere realizzati in tessuto traspirante, avere le cuciture piatte e non perda colore a contatto con il sudore.

Il tip in più? Preparate una playlist musicale che vi dia la giusta energia e motivazione.

Ecco qualche consiglio per gli acquisti della redazione di DireDonna, per avere a disposizione un abbigliamento fitness online perfetto per allenarsi a casa, in qualsiasi momento della giornata.