"Tu lo sai cosa spero io" l'abbraccio tra Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti

È un abbraccio tra futuri nonni o un indizio di un amore che non si è mai spento? Questo è l’interrogativo che si pongono i fan di Eros Ramazzotti dopo un video che in poche ore ha fatto il giro del web. Il concerto all’Arena di Verona, impeccabile sotto il profilo artistico, ha tenuto banco anche per due momenti toccanti. Il primo è stato senza dubbio la dedica dell’uomo alla figlia Aurora Ramazzotti che tra qualche mese lo renderà nonno: “Mi fai diventare nonno, lo voglio sul palco a cantare con me, che sia maschio, che sia femmina. L’importante è che stia bene e che venga in un mondo migliore. Grazie Auri, ti amo!”. La notizia che circolava già da un mese, è stata ufficializzata soltanto qualche giorno fa grazie a un divertentissimo video pubblicato su Ig.

Le sorprese però non sono finite qui perché da lì a poco, accanto a Eros Ramazzotti, ha fatto capolino l’ex moglie Michelle Hunziker. Lui l’ha abbracciata e l’ha tenuta stretta mentre intonava le note di Quanto amore sei. Il video è diventato virale in poche ore. I due sono apparsi vicini e affiatati come non succedeva da anni. La showgirl svizzera è rimasta accanto all’ex marito anche durante l’esecuzione di Fuoco nel fuoco, senza smettere mai di ballare, cantare e sorridere.

Michelle Hunziker, dopo la separazione con Tomaso Trussardi, ha avuto un breve flirt con Giovanni Angiolini. Eros Ramazzotti invece qualche anno fa si è separato da Marika Pellegrinelli dalla quale ha avuto due figli. In questo momento quindi sono entrambi liberi e non solo. Dopo un passato burrascoso, fatto di incomprensioni, attacchi e reciproche accuse, i due ex coniugi sembrano aver ritrovato l’intesa e l’affetto di un tempo anche se non sappiamo se a far da collante sia stata la notizia della gravidanza di Aurora Ramazzotti o un amore che sta per rinascere più forte che mai!