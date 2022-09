Aurora Ramazzotti ha rotto il silenzio e ha svelato di essere in attesa di un bambino dal suo fidanzato Goffredo Cerza, a cui è legata da più di cinque anni. Almeno per ora non si sa ancora se il nascituro sarà un maschio o una femmina, ma sia i futuri genitori, sia i futuri nonni, Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, sono davvero al colmo della gioia.

La 25enne ha voluto stare vicino al cantante in occasione del concerto che lui ha tenuto sabato 25 settembre 2022 all’Arena di Verona. Al suo fianco c’era ovviamente anche il compagno, nonostante la pioggia che si era abbattuta sulla città veneta fosse davvero forte.

I due hanno così indossato una mantella rossa per ripararsi, oltre a un cappello a falda larga e si sono tenuti abbracciati per gran parte dell’evento. Aurora Ramazzotti, a sua volte abbracciava un peluche. Il momento, davvero tenerissimo, è stato immortalato da una spettatrice e condiviso sul suo profilo social dalla futura mamma, che ha sorriso.

In occasione dello show l’interprete di Aurora, canzone che aveva dedicato anni fa alla figlia, aveva smesso di interpretare per farle una dedica davvero emozionante. Al suo “Ti amo“, hanno fatto seguito parole che hanno lasciato il segno nei presenti: “Mi fai diventare nonno, lo voglio sul palco a cantare con me, che sia maschio, che sia femmina. L’importante è che stia bene e che venga in un mondo migliore. Grazie Auri, ti amo!”.

A riprendere questo momento e a pubblicarlo sui social ci ha pensato Giulia De Lellis, che ha assistito alla scena.