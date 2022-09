Michelle Hunziker si rimette la fede nuziale, i fan sperano in un ritorno di fiamma con Trussardi

Michelle Hunziker ha pubblicato uno scatto su Instagram in cui fa capolino un piccolo particolare. La conduttrice svizzera appare con una fede all'anulare sinistro. L'anello, scomparso in seguito alla separazione con Tomaso Trussardi, scalda i cuori dei fan più romantici che sperano in un ritorno di fiamma.