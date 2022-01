Caterina Balivo ha deciso di festeggiare l’arrivo del nuovo anno con un outfit molto particolare. La conduttrice televisiva, infatti, ha sfoggiato su Instagram un abito plissettato giallo fluo, molto acceso e brillante, con uno scollo profondo e le maniche ampie. L’ex volto del pomeriggio di RaiDue ha confessato ai suoi follower di aver scelto appositamente questo look per via della passione per il giallo, uno dei colori che preferisce (e che senza dubbio risolleva l’umore!).

Vi raccomandiamo... Ecco perché la giacca doppiopetto di Caterina Balivo è un trend di stagione

“Il giallo è il mio colore preferito! Mi dà carica ed è quello che mi serve perché questo 2022, non so eh se sarà facile! Intanto buon anno a tutti“, ha scritto Caterina Balivo su Instagram in un post che in pochissimo tempo ha raggiunto quasi trentamila like. Sono stati in molti, infatt, a commentare positivamente la scelta de colore: “Il giallo ti dona tantissimo“, e ancora: “Stai proprio bene con questo colore”.

L’abito sfoggiato da Caterina Balivo è di un giallo molto acceso, quasi fluorescente, che esalta la carnagione leggermente ambrata della presentatrice. La profonda scollatura del vestito mette in evidenza il seno e risalta la vita, dove si stringe strategicamente per allargarsi poi sui fianchi. L’abito, poi, è chiuso da un nastro, legato proprio sotto al seno.

La conduttrice ha completato questo look molto brillante (e di buon auspicio), con un trucco leggero ma molto deciso: solo un tocco di mascara per allungare e delineare bene le ciglia e poi un rossetto rosso in pieno stile Capodanno. Gioielli in oro giallo – en pendant con il colore dell’abito – mettono ancora più in evidenza il viso di Caterina. Un outfit eccezionale che le ha fornito la giusta carica per affrontare il nuovo anno.

Del resto, la presentatrice sarà impegnata in molti progetti diversi nel 2022, primo fra tutti Il cantante Mascherato, condotto da Milly Carlucci, dove Caterina Balivo interverrà come giurata insieme Francesco Facchinetti e Flavio Insinna.