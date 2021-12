Le feste si avvicinano sempre di più e con esse la voglia di sfoggiare outfit particolari e adatti a serate speciali. Quindi ben vengano i vestiti luccicanti e soprattutto le paillettes, tantissime paillettes, che a Natale sono sempre adatte. Un esempio di stile (semplicemente perfetto per Capodanno), ce lo regala Caterina Balivo. La presentatrice, infatti, è apparsa su Instagram sfoggiando un look davvero unico.

“Caterina – Magia delle feste“, ha scritto sul suo profilo social facendo un chiaro riferimento alle versioni speciali di Barbie che venivano rilasciate a Natale. E Caterina, con il suo look prorompente fa proprio pensare a quell’atmosfera magica delle festività natalizie. L’ex volto di punta del pomeriggio di RaiDue, ha indossato un meraviglioso mini–dress nero e argento a maniche lunghe e con una cascata di frange e di paillettes. La scollatura profonda del vestito metteva in evidenza il fisico perfetto e la sua carnagione leggermente olivastra era illuminata dal gioco di luci presente sull’abito.

Ad attirare l’attenzione, oltre al vestito, sono senza dubbio le scarpe: un paio di decolleté a punta e con tacco a spillo che fanno pendant con il mini abito. Nei toni dell’argento e del nero sono anch’esse molto luminose e donano quel tocco in più ad un outfit perfetto. Capelli sciolti e acconciati in morbide onde completano il tutto. Caterina Balivo, insomma, era semplicemente perfetta e, anche se la foto è stata scattata sul balcone di casa della conduttrice, siamo certi che con un look del genere la showgirl sia già pronta per il veglione.

La foto, che ha ottenuto tantissimi like su Instagram, è stata scattata dal noto fotografo delle star Tommaso Napolitano, che – tra le tante – ha immortalato vip del calibro di Laura Pausini ed Elisabetta Gregoraci.