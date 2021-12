Sempre chic e stilosa, Caterina Balivo ci offre un altro spunto per la moda autunno – inverno 2021/2022: la giacca doppiopetto, un capo must have di stagione. La conduttrice l’ha sfoggiata alla Triennale di Milano, in occasione della premiazione dei vincitori del primo Oceanthon, e il risultato è stato un mix perfetto di eleganza e glam.

La showgirl ha deciso di abbinare la giacca color magenta doppiopetto a dei pantaloni avviati tono su tono. A completare questo look un paio di mocassini argento, una tunica di seta e una borsa con tracolla a catenella. Un outfit perfetto da giorno e per una cerimonia informale, senza perdere di vista lo stile.

Questo capo però può essere declinato in decine di modi, dagli abbinamenti più fashion a quelli più casual, per arrivare a creare look perfetti anche per le imminenti feste natalizie 2021. La giacca doppio petto, si porta benissimo anche sotto il cappotto, in modo da non doverci rinunciare neanche nelle giornate più rigide.

Caterina Balivo l’ha abbinata a scarpe basse, ma siamo certe che la giacca a doppiopetto stia benissimo, oltre che a delle stringate, anche con dei tacchi alti, ideali per un look da gran sera, magari per capodanno. Infatti, lo stile maschile del capo si sposa molto bene con la femminilità di un paio di mary jane ad esempio, ma anche di décolleté o chanel.

Il colore di questa giacca inoltre è un must del mese di dicembre, ma può essere scelta anche in altre tonalità, magari giocando con top e camicie in contrasto. Anche i tessuti possono variare: dalla lana pettinata, alla seta e il raso strutturato per le occasioni più importanti.