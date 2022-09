Addio al celibato per Marcell Jacobs. Il simpatico regalo degli amici

Mancano pochi giorni ormai alle nozze del campione Marcell Jacobs con la sua storica fidanzata Nicole Daza. Dopo la proposta di matrimonio arrivata dopo la vittoria della medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokio, ora arrivano le nozze e di certo non poteva mancare una festa di addio al celibato con gli amici che per l’occasione gli hanno fatto un regalo davvero particolare e forse inaspettato. Non meno intrigante la festa della compagna influencer che invece ha preferito Ibiza.

Marcell Jacobs e Nicole Daza sono già genitori di due figli, Antony e Megan, vivono a Roma e ora ufficializzano il loro amore con il matrimonio che sarà celebrato a Gardone Riviera. Il velocista non nasconde l’emozione, anche perché alla cerimonia sarà presente il padre che lo aveva abbandonato. Gli invitati in tutto saranno solo 150 e ci sono dubbi sulla presenza del primo figlio dell’atleta, Jeremy. Nonostante l’emozione di certo non potevano mancare gli ultimi momenti di goliardia con gli amici.

Per la festa di addio al celibato gli hanno regalato una divisa di certo importante, cioè quella da detenuto a strisce bianche e nere. La divisa è completata da palla al piede e catene. Per gli invitati invece una maglietta ancora più eloquente grazie alla scritta “Amici del cog*ione che sta per sposarsi”. La festa si è tenuta in spiaggia, pochi gli invitati e nessuna follia particolare, ma tanto relax, infatti il campione viene immortalato anche mentre legge e scherzi tra amici.